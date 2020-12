Katie Price a parlé de sa lutte pour trouver des vêtements adaptés à son fils aîné Harvey.

L’ancienne mannequin glamour, 42 ans, a révélé qu’elle avait finalement trouvé son pyjama de fils de 18 ans dans une taille 7XL après que son poids ait atteint 29 pierres.

Elle a récemment partagé ses craintes que Harvey, qui a le syndrome de Prader-Willi et est partiellement aveugle et autiste, pourrait «finir mort» s’il ne perd pas de poids.

La maladie génétique de Harvey peut causer une faim excessive et Katie a admis qu’il pouvait s’enflammer si elle essayait de freiner sa suralimentation.

Katie a posté un cliché de son fils dans ses nouveaux vêtements de nuit sur son Instagram, jaillissant de son air «mignon».

Elle a écrit: « Comme Harvey est mignon dans son pyjama, il est si grand et plus grand que l’arbre qu’il adore partir, surtout @henllehall_holidays les cabanes en rondins souhaitent que nous puissions le prendre et le prendre.

Katie a récemment révélé qu’elle avait du mal à garder le poids de Harvey sous contrôle, car il peut s’enflammer si elle lui refuse de manger.

«J’ai dû replâtrer mes murs parce qu’il les percera avec sa tête», a-t-elle révélé.

«Les gens me disent: ‘Pourquoi ne pas le laisser manger?’ Mais ils ne comprennent pas. Il brisera des choses ou frappera les murs si je lui dis « non ». «

Plus tôt cette année, Harvey a été transporté d’urgence à l’hôpital, où les médecins l’ont admis en soins intensifs pendant plus d’une semaine, après avoir lutté contre des problèmes respiratoires et soupçonné d’être à risque de défaillance d’organe.

Et Katie innove pour l’aider à perdre du poids, faisant appel aux adeptes pour l’aider à trouver un rameur ou un tapis roulant.







Elle envisage même de peindre son équipement de gym en vert pour intéresser Harvey, obsédé par les grenouilles.

«Il n’y a pas de temps à attendre», remarqua-t-elle, «il doit perdre du poids maintenant.

Katie, qui partage Harvey avec Dwight Yorke, a également Junior, 16 ans, et Princess, 13 ans, avec Peter Andre, et Jett, six ans, et Bunny, cinq ans, avec Kieran Hayler.

Elle est actuellement en voie de guérison après un mauvais accident de l’été qui l’a vu se casser les deux pieds.







Et à travers tout cela, elle a été prise en charge par son petit ami Carl Woods, avec qui elle est devenue officielle au cours de l’été.

Carl, qui a déjà fait un passage sur Love Island, a également le sceau d’approbation de Harvey – qui a fait fondre les cœurs quand il a demandé s’il pouvait appeler Carl « papa ».

Pendant ce temps, des rumeurs courent que Katie pourrait bientôt accueillir le bébé numéro six dans sa progéniture après qu’elle et Carl se soient envolés pour une escapade de «fabrication de bébés» aux Maldives.