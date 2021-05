KATIE Price tourne un documentaire sur la perruque avec des personnes souffrant d’alopécie après avoir révélé ses vrais cheveux aux fans, The Sun peut révéler.

La star de la télévision, 42 ans, tient à lutter contre la stigmatisation entourant la calvitie et l’alopécie – la maladie auto-immune qui fait tomber les poils sur tout le corps.

Elle fait équipe avec l’émission de Channel 4 Steph’s Packed Lunch sur le mini-film candide, car des sources disent que c’est un sujet qui lui tient à cœur.

Notre initié à la télévision a révélé: «Les perruques ont joué un rôle important dans la carrière de Katie. Elle a une énorme collection à la maison et compte souvent sur les extensions de cheveux pour se sentir glamour, et elle a même eu une greffe de cheveux l’année dernière à une période stressante de sa vie.

«Mais elle a montré ses cheveux naturels sur sa chaîne YouTube et dans ses apparitions à la télévision récemment, et la réaction des fans lui a donné un tel coup de pouce.

«Katie sait que la perte de cheveux est un sujet sensible pour de nombreuses personnes. Elle espère que le mini-documentaire lèvera le voile à ce sujet et aidera les personnes qui ont l’impression de souffrir.

Rex

Elle a montré ses cheveux plus courts et plus naturels sur Good Morning Britain la semaine dernière – après avoir subi une greffe de cheveux en octobre 2020[/caption]

Cela vient après que Katie a montré ses vrais cheveux aux téléspectateurs sur Good Morning Britain la semaine dernière après avoir compté sur des extensions de cheveux et des perruques pendant des années.

Et en 2020, elle a emmené les fans dans les coulisses alors qu’elle avait 500 extensions de cheveux cousues dans son cuir chevelu, révélant qu’elle se sentait «chauve» sans elles.

Plus récemment, la star a subi un traitement capillaire de 3000 £ après que le stress causé par sa faillite lui ait laissé une énorme calvitie.

L’ancienne mannequin glamour a déclaré que le stress de sa vie – y compris la naissance de cinq enfants – avait fait tomber ses cheveux.

Éclaboussure

Katie photographiée cette semaine avec ses extensions de cheveux de retour[/caption]

Katie a déclaré: «J’ai des extensions depuis l’âge de 18 ans. Qu’est-ce qui s’est passé, puisque j’aime porter mes cheveux, j’ai tiré mes cheveux comme ça, j’ai eu cinq enfants, j’ai eu du stress.

«Beaucoup de gens que je connais ont eu des extensions, mais vous verrez ici, j’ai – je dirais en fait une calvitie.

«Mes cheveux ne semblent pas pousser. Maintenant, j’ai les cheveux plus foncés, tu le vois plus. Ici, c’est tellement chauve. Je ne savais pas que les filles pouvaient faire (une greffe de cheveux)… et c’est pourquoi je suis ici.









Katie s’est inscrite comme l’un des reporters de Steph’s Packed Lunch et a déjà enquêté sur la pêche à la traîne en ligne pour l’émission.

Elle a présenté un film déchirant sur la pêche à la traîne sur Internet – un problème qui lui tient à cœur après que son fils Harvey, 18 ans, ait été abusé en ligne.

La star a également révélé dans l’émission qu’elle avait fait l’objet de quatre complots d’enlèvement, choquant l’hôte Steph McGovern.