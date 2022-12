Katie Price « terrifiée » craint que son ex fiancé « expose sa tricherie et ses mensonges » avec un « livre noir » de vidéos et de notes vocales

KATIE Price craint que son ex-fiancé “ne révèle sa tricherie et ses mensonges” avec un “livre noir” de vidéos et d’enregistrements de notes vocales, selon des sources.

Le mannequin et star de la télé-réalité a confirmé qu’elle avait renversé son fiancé Carl Woods lors d’une soirée arrosée plus tôt ce mois-ci.

Katie, 44 ans, serait inquiète que Carl ait un “gros livre noir” de matériel qui pourrait nuire à sa carrière.

Une source a dit OK! Magazine : “Carl en a assez et il veut que tout le monde sache la vérité.”

La source a déclaré au point de vente: “Il veut la dénoncer pour la tricherie et les mensonges. Katie cherche des moyens de le faire fonctionner, mais Carl est passé à autre chose.

“Il aime Katie mais en a marre d’essayer de le faire fonctionner. Il est prêt à dire au monde avec qui elle l’a trompé et à quel point cela l’a blessé.

“Carl a un ‘gros livre noir’ de vidéos et d’enregistrements vocaux qui pourraient nuire à Katie et à sa carrière. Il y a beaucoup de vérités qui pourraient faire surface et Katie a peur. Elle ne sait pas quoi faire et fait tout pour arrêter Carl.

Cela vient après que Carl, 33 ans, a partagé un enregistrement maintenant supprimé sur Instagram à 1h du matin jeudi dernier.

Il a récemment publié un enregistrement d’eux ramant sur la drogue et, dans le clip choc, on entend Katie accepter de dire à sa mère, Amy, qu’elle ne s’est pas présentée à un événement “parce que je prenais de la coke”.

L’enregistrement édité – apparemment réalisé à l’insu de Katie – commence par Carl se plaignant que la mère de sa fiancée lui reproche de ne pas se présenter aux événements.

“Imaginez si je m’asseyais avec ma mère et que je disais:” Ouais, je prenais de la coke “”, explique Katie dans l’enregistrement.

« C’est la raison pour laquelle je ne suis pas venu pour ceci et cela – parce que j’étais sous coke. Ça n’a rien à voir avec Carl. Carl m’a aidé à m’en sortir.

Carl répond alors: “Peut-être qu’elle aurait alors une opinion différente de moi.”

La fuite de choc est la dernière tournure de la séparation amère de Katie et Carl – après qu’elle a confirmé dans une vidéo de fin de soirée qu’elle était “célibataire”.

Et elle n’est peut-être pas encore tirée d’affaire, car un initié a révélé que “tout le monde a peur de la vengeance que Carl prendra sur Katie”.

Ils ont dit : “Il a des centaines d’enregistrements et de vidéos d’elle, pris à son insu, et il menace de les mettre tous en ligne.”

Le représentant de Katie a été contacté pour un commentaire tandis que le représentant de Carl n’avait aucun commentaire.