Katie Price et son petit ami Carl Woods sont très aimés, mais elle a commencé à s’inquiéter pour leur avenir, prétend-on.

L’ancien mannequin glamour, 42 ans, a déjà été marié trois fois, et serait inquiet de nouer le nœud avec Carl, 31 ans, et de risquer un quatrième mariage raté et un autre « divorce coûteux et chagrin ».

Elle blâme apparemment ses ex pour l’avoir laissée dans des difficultés financières et elle a été déclarée en faillite cette fois l’année dernière, après avoir fait exploser toute sa fortune de 45 millions de livres sterling au fil des ans.

Katie et Carl sont ensemble depuis six mois et ont déjà discuté de se marier et d’avoir des enfants ensemble.







Mais on dit qu’elle ne veut pas risquer de payer le prix d’un autre mariage raté, à la fois émotionnellement et financièrement.

Une source a déclaré au magazine Heat: « Katie se sent complètement déchirée. Elle pense que Carl est trop beau pour être vrai et craint que cela puisse se terminer par un autre divorce coûteux et un chagrin d’amour. »

L’initié a ajouté: « Elle a affirmé qu’elle ne serait pas dans le désordre financier dans lequel elle se trouve maintenant si ce n’était pour les partenaires précédents qui` `profitaient d’elle » et bien que Carl ne semble pas être comme ça, elle craint de mettre un la bague à son doigt va changer les choses. «







Ils ont continué: « Elle remet tout en question. Elle est amoureuse de l’idée d’être mariée, mais elle n’est pas non plus sûre de pouvoir gérer un autre divorce ou d’être abandonnée à l’autel. »

Mirror Online a contacté les représentants de Katie pour obtenir des commentaires.

Le premier mari de Katie était Peter Andre, avec qui elle était mariée de 2005 à 2009.







Elle a ensuite épousé Alex Reid en 2010 avant de divorcer en 2012.

Son troisième mari était Kieran Hayler avec qui elle s’est mariée en 2013 mais avec qui elle s’est séparée en 2018.

Katie a également été brièvement fiancée à Leandro Penna et Kris Boyson.