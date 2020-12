Katie Price dit qu’elle veut désespérément se marier et avoir un bébé avec Carl Woods avant qu’elle ne devienne «trop vieille».

La ravissante maman de cinq enfants et ancienne mannequin glamour, 42 ans, est catégorique que l’ancienne star de Love Island est The One et dit qu’elle attend patiemment qu’il lui propose, ce qu’elle adorerait se produire avant le nouvel an.

Katie a récemment laissé entendre qu’elle avait un bébé avec son petit ami et dit qu’elle veut que cela se produise rapidement car elle ne rajeunit pas.

Katie a déclaré au Sun: « Je ne rajeunis pas… Je parais plus jeune en vieillissant mais vous voyez ce que je veux dire. Tout s’est passé très vite mais je sais que Carl est l’homme pour moi. Il est le seul et Je ne pourrais pas être plus heureux – regardez-moi!









« Ce serait incroyable d’entrer dans la nouvelle année avec un bébé sur le chemin et une bague au doigt. »

La star de télé-réalité a ajouté que le couple avait essayé d’avoir un bébé et qu’elle avait croisé les doigts, elle était enceinte.

Katie a conclu: « Nous avons essayé – je saurai si je suis enceinte le 29 parce que c’est à ce moment-là que mes règles sont dues. »







Cependant, Carl semble avoir anéanti ses plans en révélant qu’il n’y a pas encore de plans de fiançailles, mais il a déjà acheté une bague pour le moment venu.

Katie, qui ne sait pas quand cela arrivera, a dit qu’elle espère que son homme lui a acheté une bague « grande et brillante ».

La superstar a déjà été fiancée avec les ex-maris Peter Andre, Alex Reid et Kieran Hayler qui ont posé la question.

Bien qu’elle ait également reçu des bagues d’anciens petits amis Warren Furman, Leandro Penna et Kris Boyson – bien qu’ils ne se soient jamais retrouvés dans l’allée.

