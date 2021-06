Katie Price supplie Boris Johnson de mettre en place de nouvelles lois pour «arrêter les guerriers sans visage» après que Harvey a trollé dans une vile vid

KATIE Price a supplié Boris Johnson de mettre en place de nouvelles lois pour réprimer les « guerriers du clavier sans visage » après que son fils Harvey a été trollé dans une vile vidéo.

Elle a fustigé les « abus en ligne inacceptables » après qu’un homme qui a partagé une vidéo se moquant de Harvey, 18 ans, a été innocenté par un juge car il s’agissait d’une « blague ».

Katie Price a exhorté le gouvernement à adopter de nouvelles lois pour réprimer les «guerriers du clavier sans visage»

Dans une publication sur Instagram, elle a riposté à la pêche à la traîne et aux abus en ligne Crédit : instagram

Elle a juré de continuer à se battre pour obtenir justice pour l’adolescent

Le clip montrait un homme, qui n’a pas été identifié et qui n’est pas l’accusé au procès, en blackface

Philip Lewer, 52 ans, a publié la vidéo sur Twitter après sa parution sur son WhatsApp en novembre de l’année dernière, car il la trouvait « légèrement amusante ».

Il montrait une femme jouant Katie demandant: « Si quelqu’un dit quelque chose d’horrible à Harvey, que disons-nous? »

Son partenaire, qui porte du blackface et n’est pas l’accusé, répond : « Bonjour vous c***s. »

Lewer a été autorisé aujourd’hui à envoyer par réseau de communication public un message offensant après que les juges de paix ont découvert qu’il avait partagé le clip comme une « blague » et qu’il n’avait pas l’intention de offenser.

‘INACCEPTABLE’

Dans une publication sur Instagram, Katie, qui a fait campagne pour que la « loi Harvey » fasse des abus en ligne une infraction spécifique, a exhorté le gouvernement à prendre des « mesures urgentes » contre les trolls des médias sociaux.

Elle a écrit: « Tout d’abord, je voudrais remercier la police de Sussex pour son travail acharné et ses efforts pour apporter des abus en ligne inacceptables dans la salle d’audience aujourd’hui.

« C’est du jamais vu pour un étranger de marcher dans la rue en lançant des injures racistes ou similaires à un parfait inconnu.

« Le gouvernement doit prendre des mesures urgentes POUR EMPÊCHER ces guerriers sans visage de nuire émotionnellement à des personnes innocentes et vulnérables dans la sécurité et le confort de leur propre maison.

« La pêche à la traîne et les abus en ligne sont inacceptables, la loi de Harvey et Track a Troll sont des étapes vers la réglementation indispensable du comportement en ligne. »

Katie a riposté aux « abus en ligne inacceptables » après le verdict d’aujourd’hui Crédit : Instagram

Katie a déclaré qu’elle se sentait «déçue» devant les tribunaux Crédit : PAS DE CRÉDIT

Elle était soutenue par le fiancé Carl Woods Crédit : PAS DE CRÉDIT

Katie, 43 ans, l’a qualifié de « lâche » alors qu’elle quittait le tribunal de première instance de Hasting et a promis de continuer à « se battre pour la justice » pour Harvey.

L’ancien mannequin a ajouté: « C’est pourquoi je fais la loi de Harvey – il s’en est tiré et il va probablement revenir en arrière et rire.

« C’est un lâche. Nous pouvons tous avoir la liberté d’expression, mais vous savez quand quelque chose ne va pas et il savait que cette vidéo était fausse. »

Katie a déclaré que le verdict pourrait « encourager d’autres personnes » et a déclaré qu’elle se sentait « déçue ».

Elle a également affirmé qu’on lui avait dit qu’il n’y avait « pas assez de preuves » pour poursuivre les autres personnes impliquées.

La mère de cinq enfants a ajouté: « Ils auraient dû suivre jusqu’au bout pour donner l’exemple que vous serez poursuivi, il y a une conséquence – alors qu’en réalité, c’est juste prouvé que vous pouvez vous moquer d’un enfant handicapé en ligne et vous en sortir avec il.

« Cela me rend malade de savoir qu’ils se moquent probablement de nous en disant ‘ha-ha, il s’en est tiré, nous nous en sommes tirés’. »

La déclaration de Defiant Katie dans son intégralité « Je me battrai toujours pour que justice soit rendue à Harvey et je vais toujours essayer de protéger tout le monde que je peux contre le racisme, en se moquant du handicap, car cela se moque clairement de lui. « C’est pourquoi je fais la loi de Harvey – il s’en sort et il va probablement revenir en arrière et rire. «Il riait en sortant, il souriait pendant qu’il témoignait – mais j’ai gardé ma dignité et je n’ai rien dit parce que je sais, dans les coulisses, que je fais de mon mieux pour arrêter cela. « C’est un lâche. Nous pouvons tous avoir la liberté d’expression, mais vous savez quand quelque chose ne va pas et il savait que cette vidéo était fausse. «Il devrait être nommé et humilié. Mais il va maintenant encourager d’autres personnes. Il s’en sort. «Je suis déçu par le tribunal. « Ils auraient dû le suivre jusqu’au bout pour donner l’exemple que vous serez poursuivi, il y a une conséquence – alors qu’en réalité, c’est juste prouvé que vous pouvez vous moquer d’un enfant handicapé en ligne et vous en tirer. » Katie a déclaré que les personnes dans la vidéo avaient été arrêtées mais que leurs affaires avaient été classées car il n’y avait « pas assez de preuves ». Elle a ajouté: « Cela me rend malade de savoir qu’ils se moquent probablement de nous en disant » ha-ha, il s’en est tiré, nous nous en sommes tirés « . »

Katie a affronté Lewer plus tôt alors qu’elle donnait des preuves déchirantes – qualifiant la vidéo de « clip le plus ignoble » qu’elle ait jamais vu.

S’exprimant depuis le box des témoins, Katie – soutenue par son fiancé Carl Woods – a déclaré qu’elle était déterminée à « faire quelque chose à ce sujet » quand elle l’a vu.

La star de télé-réalité a ajouté: « Celui-ci que j’ai trouvé absolument dégoûtant, car ils ont réussi à peindre la couleur de leur peau, étant clairement raciste.

«Ils ont imité sa façon de parler et ils font le mouvement des yeux.

«Ils se moquent de moi et de lui ensemble. Il ne peut pas se défendre.

Katie avait déjà partagé une vidéo sur son Instagram alors qu’elle se rendait au tribunal ce matin.

Elle a ensuite été photographiée arrivant avec son fiancé Carl, 32 ans, portant un t-shirt avec son slogan Harvey’s Law dessus.

Le tribunal a appris que Lewer avait partagé le clip sur Twitter après qu’il ait été réalisé par quelqu’un d’autre.

Il a été retweeté 46 fois, cité 369 fois et a obtenu 107 mentions J’aime.

Katie est arrivée au tribunal avec son fiancé Carl Woods

Elle fait campagne pour éradiquer la pêche à la traîne en ligne

Katie a partagé une vidéo sur son chemin vers le tribunal Crédit : instagram

Interrogé par le procureur Elizabeth Green sur les raisons pour lesquelles il a publié le clip, Lewer a déclaré aujourd’hui: « C’était la façon à moitié *** d’y parvenir – elle a un soutien-gorge push-up et est recouverte de faux bronzage et il est noirci -en haut. »

Lewer a déclaré que l’homme dans la vidéo « jouait mal un personnage » et a déclaré que le clip de Loose Women sur lequel il était basé « entrerait dans l’histoire ».

Il a déclaré que les gens s’étaient évanouis « jusqu’à Little Britain », mais que l’affaire avait « été une expérience très éprouvante ».

Lewer a déclaré au tribunal qu’il voulait s’excuser, mais a ajouté : « Je n’ai pas trouvé cela offensant. Je ne pensais pas que les gens seraient offensés.

Il avait changé de nom « pour que les gens ne puissent pas le trouver » lorsqu’il a posté la vidéo après avoir reçu des messages lui disant que c’était « ignoble », a-t-on dit.

Les flics l’ont arrêté le lendemain matin et il leur a dit : « C’est juste un tweet, un tweet. Je peux juste supprimer le tweet. On m’a envoyé le lien sur WhatsApp.

Katie avait lancé un appel sur les réseaux sociaux, qui dirige la campagne Track A Troll pour supprimer l’anonymat en ligne, afin de retrouver les responsables.

Dans un précédent article sur le site de médias sociaux, elle a écrit: « On m’a envoyé cette vidéo dégoûtante et raciste de moquerie sur moi et Harvey se moquant de ses handicaps, clairement planifiée d’où le maquillage (sic).

« Est-ce que quelqu’un connaît ces humains dégoûtants car je vais signaler à la police #Harvey’sLaw.

« Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis bouleversé, c’est tellement cruel. Ces gens ont besoin d’être signalés. »

Katie a comparu devant les députés l’été dernier pour discuter de la pêche à la traîne sur Internet visant Harvey, qui souffre du syndrome de Prader-Willi.

Elle fait campagne pour une nouvelle loi, qu’elle a surnommée « loi Harvey », pour faire des abus en ligne une infraction spécifique et pour créer un registre des contrevenants.

Katie se bat contre les trolls

Elle est récemment apparue dans un documentaire avec Harvey