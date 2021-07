Katie Price soutient Hugo Hammond de Love Island dans une rangée au sujet de la chirurgie plastique alors qu’elle crie à la télé « surmontez-vous les filles »

KATIE Price a soutenu Hugo Hammond de Love Island dans la rangée de chirurgie plastique de l’émission, criant à la télé: » Dépassez-vous, les filles « .

La star de 43 ans n’est pas étrangère au fait de passer sous le bistouri et se remet actuellement de ses dernières procédures, y compris une liposuccion complète du corps.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

8 Katie a pris la défense d’Hugo après les scènes d’hier soir Crédit : Instagram

Mais elle était fermement du côté de l’enseignante de 22 ans lors de la crise d’hier soir.

En filmant l’émission de rencontres ITV2 sur son histoire Instagram alors qu’elle passait à la télé, Katie a crié : » Surmontez ça, les filles.

« Certains gars n’aiment pas le faux look, ils aiment la fille d’à côté.

« Si vous ne pouvez pas gérer la critique, ne faites pas le travail. »

8 Sharon et Faye ont été accusés de s’être « ligués » contre Hugo Crédit : Érotème

8 Ils ont été offensés par le fait qu’il ait dit qu’il n’aimait pas les « fausses » filles Crédit : Érotème

8 Katie leur a dit de ‘s’en remettre’

Faisant mieux comprendre son point de vue, l’ancien mannequin glamour a ajouté la légende: « Get over it. »

Faye Winter et Sharon Gaffka ont été accusés de « s’être ligués » contre Hugo après s’être offusqués de lui en disant qu’il n’était pas attiré par les « fausses » filles.

Les deux femmes ont subi plusieurs interventions esthétiques avant d’entrer dans la villa, notamment des tâches de seins et de remplissage des lèvres.

Hugo a même fondu en larmes alors que les deux femmes l’accusaient de « ne pas comprendre » pourquoi les gens se font opérer – l’insulaire s’est empressé de s’excuser pour ses commentaires.

8 La star n’est pas étrangère à la chirurgie esthétique Crédit : YouTube / Katie Price

8 Sharon et Faye ont eu plusieurs procédures Crédit : Érotème

8 Hugo a fondu en larmes Crédit : Érotème

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

Pendant ce temps, Katie s’est récemment rendue en Turquie pour subir une liposuccion complète du corps, un lifting des yeux et des lèvres, une liposuccion sous le menton et de la graisse injectée dans ses fesses – et semblait méconnaissable sur les photos exclusives de The Sun.

En nous parlant de ses procédures les plus récentes, la star nous a dit ce week-end: « Honnêtement, je suis allé en enfer et je suis revenu, c’était horrible – » Oh mon Dieu, je ressemble à un monstre sorti d’un film d’horreur « .

« J’ai juste pensé : ‘Ça y est, je vais mourir. J’étais terrifiée à l’idée de ressembler à un monstre, comme cette Bride of Wildenstein ou une fausse poupée.

«Je me suis réveillé avec des trous et des points de suture sur tout le corps. J’ai l’air d’avoir des moustaches de chat qui sortent de mon nez et de mes yeux. Mais je veux juste récupérer l’ancienne Katie ! »