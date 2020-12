Katie Price sera libre d’épouser Carl Woods d’ici la nouvelle année, selon les rapports.

Les dernières étapes du divorce de l’ancien mannequin glamour avec Kieran Hayler s’achèveront après deux ans d’attente.

Katie et Kieran se sont séparés en 2018, s’étant mariés cinq ans auparavant et ayant accueilli deux enfants ensemble.

Kieran a depuis évolué avec sa fiancée Michelle Penticost, et Katie est adorée de la star de Love Island, Carl Woods, avec qui elle a noué une relation amoureuse au cours de l’été.

Et maintenant, les documents de divorce définitifs sont sur le point d’être signés, rapporte The Sun.







(Image: WireImage)



« Les frais définitifs ont été payés et les documents ont tous été signés », a déclaré une source à la publication.

« Elle espérait être célibataire pour Noël, mais compte tenu des retards pendant la saison des fêtes, elle devrait être libre et célibataire d’ici le réveillon du Nouvel An. »

Et le représentant de Katie a confirmé la nouvelle, ajoutant: « C’est le cas – ils attendent que le décret absolu passe dans la boîte aux lettres. »

Cela signifie que Katie et Carl pourront se marier – quelque chose dont ils ont ouvertement discuté au cours de leur romance éclair de six mois.







(Image: Carl Woods / Instagram)



Katie a rendu public son «prince parfait» Carl en juillet, et ils sont allés de plus en plus fort depuis.

Carl a été son plus grand soutien après une grave blessure qui l’a laissée dépendre d’un fauteuil roulant et a gagné le pouce des enfants et ex-maris de Katie, Kieran et Peter Andre.

Maintenant, Katie a également hâte d’accueillir le bébé numéro six dans le monde et de marcher à nouveau dans l’allée.







(Image: Katie Price / Youtube)



Elle a dit nouveau! magazine qu’elle «aimerait» une proposition de Noël de Carl, mais il l’a exclue.

« Un engagement de Noël n’est pas prévu », a-t-il répondu, « Désolé, ça n’arrivera pas. »

Katie a expliqué que même si elle sait qu’il finira par poser la question, elle n’est pas plus sage quant au moment venu.







(Image: katieprice / Instagram)



«Il dit que ça va arriver quand je m’y attend le moins», a-t-elle partagé.

« Nous allons nous fiancer et nous marier à 100%. Mais il ne me dira pas quand. Il dit que ce sera très bientôt. »

Et ils savent déjà comment ils veulent que le grand jour se déroule, Katie ajoutant: « Nous savons exactement comment nous ferions déjà notre mariage. Nous avons tout prévu et nous ne le disons à personne! »