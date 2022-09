Katie Price se plaint que les enfants ont besoin de leur maman – un gémissement étrange de quelqu’un qui est toujours en vacances, dit Ulrika Jonsson

KATIE PRICE craint pour les enfants Jett et Bunny qu’elle partage avec l’ex Kieran Hayler car en raison des “événements récents”, elle y a désormais “un accès limité”.

Quelque chose que Hayler nie vigoureusement.

Katie Price craint pour les enfants Jett et Bunny qu’elle partage avec l’ex Kieran Hayler car en raison des “événements récents”, elle a désormais un “accès limité” à eux Crédit : BackGrid

Le père des enfants, Kieran, nie vigoureusement ses affirmations Crédit : Instagram

Dans un récent rapport de l’Office for National Statistics, la moitié des enfants vivent dans plus d’un ménage. Cette situation est donc un problème auquel beaucoup d’entre nous doivent faire face.

Price dit que les enfants ont besoin de leur mère.

Non, Katie. Les enfants n’ont pas besoin de leur maman ou de leur papa. Ils ont besoin d’une bonne maman et d’un bon papa.

Historiquement, nous avons eu ce récit selon lequel les enfants appartiennent à leur mère.

Mais cela était largement basé sur le fait que de nombreuses femmes ne sortaient pas pour travailler et étaient donc mieux placées pour garder leurs enfants à la maison avec elles.

Puis, au cours des deux ou trois dernières décennies, nous sommes devenus plus empathiques face au sort des pères qui se retrouvent parfois exclus de la vie de leurs enfants en raison de relations tendues avec leurs ex.

Nous avons appris à accepter le fait que les papas jouent aussi un rôle.

Ce qui compte vraiment, c’est la qualité du parent.

Une mauvaise maman ou un mauvais papa est susceptible de faire plus de mal que de bien.

De nombreux enfants passent une grande partie de leur temps à tendre la main à des parents qui n’offrent tout simplement jamais de fiabilité et de stabilité, ce qui est profondément préjudiciable.

Qui connaît la vérité derrière l’histoire de Price-Hayler. Mais les plaintes concernant l’accès limité semblent un peu étranges venant d’une mère qui part en vacances apparemment sans fin.

Les reproches de Katie Price concernant l’accès limité à ses enfants semblent un peu étranges venant d’une mère qui part en vacances apparemment sans fin Crédit : Instagram

LE NID VIDE EST DOULOUREUX MAIS UN RITE DE PASSAGE

ALORS. Je suis ici. Niché presque vide.

Après les dernières semaines de résultats d’examens et de stress, ma famille est maintenant passée d’un groupe actif de quatre enfants à seulement deux.

Ma famille a maintenant été réduite d’une adhésion animée de quatre enfants à seulement deux

C’était il y a dix ans lorsque mon premier enfant est parti à l’université et je me suis retrouvée sans rien.

Je savais que c’était l’ordre naturel des choses, mais j’étais tout simplement dévasté que la forme de notre famille soit diminuée et modifiée à jamais. J’ai pleuré son départ pendant trois mois.

Cela peut sembler dramatique, mais je ne peux pas être le seul à ressentir ces sentiments contradictoires de diminution et de perte et, en même temps, la joie que ma progéniture déploie enfin ses ailes et explore de nouveaux pâturages.

Mais la semaine prochaine, le troisième enfant part.

J’étais prêt. Il y a eu une connaissance et un sentiment indéniables et innés que c’est le moment de partir. À 18 ans — et considérée par la société comme une adulte — il est temps pour elle de passer au chapitre suivant.

Je me souviens très bien que ma mère s’est tournée vers moi quand j’avais 18 ans et m’a dit qu’elle pensait qu’il était temps pour moi de déménager.

Elle n’était pas cruelle ou horrible ou méchante. C’était la reconnaissance la plus pure que la prochaine étape de nos deux vies était arrivée et qu’il était temps pour moi de décamper. Et j’étais plus que prêt.

Les deux dernières années – malgré les blocages et les effets néfastes d’une pandémie qui nous ont tous forcés à se rassembler à divers moments – ont été agitées de temps en temps.

C’est ainsi que les choses se passent souvent lorsque vous vous battez pour l’autorité et que vos enfants la rejettent avec tout l’enthousiasme de quelqu’un qui pense tout savoir.

Ils deviennent sourds à vos conseils, insistent pour se façonner selon leurs propres règles, refusent d’apprendre de vos erreurs, insistent pour vous punir d’être trop autoritaire et agissent avec une impunité générale envers tout.

Et pourtant, pendant tout ce temps, leur enfant intérieur a toujours besoin de vous.

Ils s’accrochent toujours à votre amour, votre sympathie et votre soutien, mais seulement à leur demande et toujours à leurs conditions. Et tu dois le donner, parce que c’est ton rôle de parent.

C’est comme si vous aviez été attaché ensemble toutes ces années et que lentement les deux parties se détachaient, faisant le bruit le plus horrible et meurtrissant votre cœur à chaque déchirure parce que vous savez ce qui s’en vient.

Leur départ est inévitable. C’est seulement au coin de la rue.

Bien sûr, je suis parfaitement conscient que tous les enfants n’ont pas la capacité de déménager – peu d’entre eux peuvent se permettre de louer leur propre logement et encore moins d’acheter. Et je soupçonne qu’avec cette crise du coût de la vie que nous sommes obligés d’endurer, davantage d’enfants adultes resteront à la maison.

RAPPEL DOULOUREUX

J’aime avoir les enfants à la maison. Mais pour des occasions spéciales.

J’ai atteint un stade de ma vie où ma dure tâche consistant à sevrer et essuyer les fesses, à soulager leurs coupures et leurs ecchymoses, à appliquer des tableaux de bon comportement et à endurer des routines délicates au coucher est vraiment terminée. J’ai fait ma part.

Aucune préparation – psychologique, émotionnelle ou pratique – ne peut vous préparer à passer devant leur chambre vide. . . l’absence de vêtements éparpillés sur le « floor-drobe », le silence assourdissant de leur bavardage incessant.

Même la lessive réduite devient un rappel douloureux que la vie de famille ne sera plus jamais la même.

Parce que même s’ils reviennent, ils le font sous une forme différente – en tant que personnes différentes, sous l’apparence d’adultes eux-mêmes.

Et c’est ce que je traite et pleure maintenant. J’ai besoin de temps pour m’adapter car mon rôle est quelque peu diminué.

Ne me parlez même pas de ce qui se passe dans quatre ans.

Quand le dernier Ingrat s’en va. Cela ne supporte même pas d’y penser.

Je sais que je ne suis pas le seul parent qui se sent comme ça en ce moment.

Alors accrochez-vous, mamans et papas. Nous devons accepter que le changement est la seule constante dans la vie.

EST-CE QUE RIGHT-ON EM’S BEAU VRAIMENT MR RIGHT?

VOUS ne pouvez tout simplement pas aider de qui vous tombez amoureux.

Parfois, votre case à cocher doit être ignorée – même si pour mémoire, je n’en ai jamais eu.

Emma Watson a choisi de se tailler une place de fervente féministe, humanitaire et militante LGBT Crédit : Getty

Elle est actuellement en couple avec Brandon Green, fils du magnat des affaires en disgrâce, Philip Green Crédit : BackGrid

Parfois, vous devez faire taire vos principes et simplement suivre votre cœur.

Et, apparemment, parfois, vous devez aussi abandonner votre moralité.

Ce doit être le cas de la délectable Emma Watson, belle actrice qu’elle est.

Avec des squillions en banque depuis son plus jeune âge, elle a eu assez d’argent pour se retirer sur une belle île déserte depuis son adolescence.

Donc je suppose qu’elle n’a pas vraiment à s’inquiéter de son prochain rôle d’actrice. Emma a le monde à ses pieds. C’est peut-être pour cette raison qu’elle a choisi de se tailler le rôle d’une ardente défenseure féministe, humanitaire et LGBT – rappelant à tout le monde ses principes, dans des discours douteux lors de la cérémonie de remise des prix, etc.

Tout cela est louable.

Mais alors que son esprit brillant lui dit peut-être une chose, son cœur lui en dit clairement une autre.

Pour une jeune femme aussi pleine de principes, je me demande comment se situe la relation qu’elle entretient avec son petit ami actuel – Brandon Green, fils du magnat des affaires en disgrâce, Philip Green.

Certes, Brandon n’est peut-être pas gouverné par le même manque de moralité que son père. Mais, n’oublions pas, le vieux Phil a vendu BHS pour 1 £ à des investisseurs douteux, ce qui a causé 11 000 pertes d’emplois et un trou noir de 571 millions de £ dans le fonds de pension.

Pire encore, Philip a été surnommé un “intimidateur vulgaire” qui faisait régulièrement pleurer les femmes. Il y a plus qu’un soupçon de misogynie chez cet homme.

Peut-être que Brandon est un très bon œuf. Et riche en plus.

Mais j’ai peur de penser à ce que doivent être les dîners de famille si Watson doit se mordre la lèvre chaque fois que Phil ouvre la bouche.

Peut-être qu’elle lui prêche aussi. Nous ne pouvons qu’espérer. Peut-être que lors d’occasions familiales, elle a maintenant dû creuser profondément pour le plus grand rôle d’actrice de sa carrière et prétendre que son comportement et sa personnalité n’avaient pas d’importance. Et ses principes non plus.

Quoi qu’il en soit, c’est une position difficile à prendre, Emma.

Sir Philip Green a vendu BHS pour 1 £ à des investisseurs douteux, ce qui a causé 11 000 pertes d’emplois et un trou noir de 571 millions de £ dans le fonds de pension Crédit : Getty

NE LAISSEZ PAS LA CRISE COULER NOS PUBS

J’adore les pubs. Il y a quelque chose d’uniquement britannique chez eux, dont je suis tombé amoureux quand j’ai déménagé ici.

Cela dit, lorsque j’ai visité l’Angleterre pour la première fois à l’âge de huit ans, je suis presque sûr que les enfants n’y étaient pas autorisés, car je me souviens très bien que mon beau-père m’apportait un paquet de chips au sel et au vinaigre et un verre de boisson gazeuse à la voiture, tandis que les adultes vidaient leurs Guinness à l’intérieur.

Il y a quelque chose d’uniquement britannique dans les pubs, dont je suis tombé amoureux quand j’ai déménagé ici Crédit : Getty

Il y avait quelque chose d’incroyablement familial et réconfortant dans le fait d’être quelque part où tout le monde se connaissait et d’attendre de voir qui obtiendrait le prochain tour – parce que vous, les Britanniques, êtes généreux. Partager, c’est prendre soin, et tout ça.

Maintenant, les brasseurs et les propriétaires nous avertissent que nous “risquons de perdre le pub britannique pour toujours” face au mastodonte cruel et intempestif du coût de la vie qui se dirige vers nous.

Les pubs ont si bien réussi à s’adapter au fil des décennies, passant du simple service de bière et de limonade chaude et plate à l’offre de bières artisanales et de repas gastronomiques.

Puis vint la pandémie et les innombrables blocages qui ont mis tant de gens à la faillite.

Ceux qui restent se lèvent à peine de leurs genoux et maintenant leur existence est à nouveau menacée. Cela ressemble à un cruel coup du sort. Il faut clairement qu’il y ait une sorte d’intervention.

Je comprends que le commerce de l’hôtellerie ne soit peut-être pas une priorité dans des moments comme celui-ci, mais il semble insondable que les pubs cesseraient d’exister.

Là où je vis, ils sont l’âme même de la communauté. Ils sont le centre du quartier et jouent un rôle crucial dans la contribution à l’économie locale et le rapprochement des habitants.

Je ne peux pas imaginer un monde sans The Drunken Duck. Ou Le Taureau et les Spectacles. Ou Le billet tordu.

Tout ce qui nous restera c’est The Jolly Taxpayer. Et cela ne me semble pas trop joyeux.