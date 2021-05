KATIE Price a déclaré qu’elle était «ravie» d’avoir été nominée pour un National Television Award avec son fils Harvey pour leur documentaire de la BBC.

Le joueur de 42 ans a donné aux fans un aperçu de la vie en s’occupant de Harvey, 18 ans, qui est partiellement aveugle et atteint du syndrome de Prader-Willi et de l’autisme.

Instagram

Katie Price et son fils Harvey ont été nominés pour un NTA[/caption]

Katie Price: Harvey and Me a été félicité par les fans alors qu’ils regardaient Harvey passer à l’âge adulte et gagner plus d’indépendance.

Écrivant sur Instagram aujourd’hui, Katie a écrit: «@officialmrharveyprice et moi sommes absolument ravis d’être nominés pour un NTA dans la catégorie Documentaire Auteur de cette année!

«N’oubliez pas que tous les votes doivent avoir lieu avant 23 heures le vendredi 4 juin – vous pouvez cliquer sur le lien dans ma bio pour voter ou accéder à mes histoires Instagram.

katieprice / Instagram

Katie était une maman fière après que son fils Harvey ait également été nominé pour la célébrité de l’année[/caption]

«Comme toujours, merci à tous ceux qui continuent de soutenir Harvey et ma famille . »

Cela vient juste après Katie célébrant la nomination de Harvey pour la célébrité de l’année pour son incroyable travail de charité.

Elle a récemment annoncé que Harvey avait été sélectionné pour le gong aux National Diversity Awards.

Instagram / katieprice

Katie a partagé cet article louant les réalisations de son fils aîné[/caption]

Harvey est ambassadeur de l’association caritative Anna Kennedy Online et a contribué à faire la lumière sur son état.

L’adolescent a enchanté la nation lorsqu’il est apparu aux côtés de sa célèbre maman dans leur documentaire.

Les téléspectateurs de l’émission ont adoré le moment où l’adolescent a visité la gare de Waterloo à Londres et a récité des annonces de train comme un professionnel.

Depuis le documentaire, Network Rail a demandé si Harvey ferait des annonces pour eux.

Instagram

Harvey a aidé à faire la lumière sur son état dans son documentaire de la BBC plus tôt cette année[/caption]

Beaucoup ont fait l’éloge de la maman dévouée de cinq enfants pour avoir travaillé si dur pour garder Harvey heureux.

La star a jailli de son «lien incassable» avec son aîné, en disant: «Ensemble, nous avons construit notre monde privé, un lien entre mère et fils qui va plus loin que la plupart – nous sommes incassables.» ⁣⁣

Dans le doc, Katie a partagé son chagrin en expliquant qu’il avait détruit sa maison en raison de ses conditions, avec le bruit de la fermeture des portes, l’un de ses plus gros déclencheurs.

Elle a également discuté de ses craintes que Harvey soit détenu dans un établissement de santé mentale, ainsi que de sa crainte qu’il ne puisse pas faire face si elle venait à mourir avant lui.





Harvey, dont le père est l’ancien footballeur Dwight Yorke, est l’aîné de Katie.

Elle partage également Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans, avec son ex-mari Peter Andre et Jett et Bunny avec Kieran Hayler.