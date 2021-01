Harvey, le fils de Katie Price, a eu sa mère dans des éclats de rire avec une impression très précise d’elle et de son petit ami Carl Woods.

Le jeune homme de 18 ans a fait sa meilleure imitation du couple amoureux après en avoir suffisamment emballé sur le PDA.

Katie et Carl planifient leur mariage – même s’ils ne sont pas fiancés – et Harvey a révélé que le nom familier de la star de Love Island pour elle est Dolly.

Le couple ne peut toujours pas se rabaisser et Harvey s’est moqué de la bouillie et a cloué son impression d’eux alors que l’ancien mannequin glamour montrait ses talents sur Instagram.

« Oh les filles … Je t’aime Dolly, » plaisanta-t-il, embrassant sa main avec plein de bruits de bécotage.







« Oh je t’aime les filles … oh Dolly! » il continua.

Katie a sous-titré la vidéo: « Harvey m’a fait des points de suture, surtout quand il me prend les p ** s et @carljwoods parce que Carl m’appelle dolly! »

Harvey a eu quelques jours importants après avoir emménagé dans sa propre maison pour l’aider à se préparer à aller au pensionnat.

L’adolescent, 18 ans, a été installé dans une maison de trois chambres en face de la maison familiale de Surrey alors qu’il commence à vivre loin de sa mère.







Harvey devrait emménager dans un collège résidentiel à Cheltenham plus tard cette année dans un mouvement dont sa mère espère qu’il l’aidera à mener une vie plus indépendante et à améliorer ses compétences sociales.

Katie a révélé qu’il vivait maintenant séparé d’elle dans le but de lui faciliter la transition une fois le moment venu.

Elle a dit: « Je lui ai sa propre petite maison à la minute. C’est en face de l’endroit où nous vivons. Il y a toutes les caméras dedans.







«Soit je suis ici, soit il y a un soignant., Qui le connaît depuis sept ans depuis l’école.

«Il a sa propre cuisine. C’est une maison de trois chambres, donc c’est le début de sa vie indépendante. Alors je le fais lentement pour lui.

«Parce que sinon, je ne veux pas qu’il pense que je viens de le renvoyer. C’est transitoire.