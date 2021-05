Katie Price révèle une inspiration de cuisine originale pour Mucky Mansion avec un réfrigérateur Snoopy de 1800 £ et 4750 £ Aga

KATIE Price a révélé l’inspiration originale de la cuisine pour sa rénovation Mucky Mansion avec un réfrigérateur Snoopy de 1800 £ et une cuisinière Aga de 4750 £.

L’ex-mannequin glamour a posté quelques clichés des articles somptueux pour sa cuisine sur ses Instastories.

youtube / KatiePrix

Katie fait tout son possible pour redécorer son ancienne maison[/caption]

Katie a donné aux fans un avant-goût de l’inspiration derrière ses nouveaux appareils de cuisine élégants pour son manoir Mucky.

L’homme de 42 ans a montré un immense réfrigérateur avec une photo du personnage populaire des enfants Snoopy dormant dessus, et a demandé aux fans s’ils l’aimaient ou non.

Une autre photo montrait une cuisinière Aga noire en peluche qu’elle envisageait de se procurer alors qu’elle se préparait à rénover son ancienne maison.

Le soleil a révélé que Katie se préparait à rentrer, bien qu’elle ait prétendu qu’elle était hantée par trois fantômes et maudite.

Instagram

Katie a montré son goût cher[/caption]

Instagram

Elle leva les yeux sur cette cuisinière Aga en peluche[/caption]

L’ancienne mannequin glamour en a surpris beaucoup aujourd’hui lorsqu’elle a partagé une photo de la porte d’entrée de la propriété du West Sussex et l’a qualifiée de «maison» sur son histoire Instagram.

Le mois dernier, Katie a lancé un compte Instagram dédié à la rénovation du « Plucky Mansion » et a promis de tenir les fans au courant de sa restauration.

Et maintenant, des sources ont déclaré au Sun que l’ancienne panéliste de Loose Women retournait dans la propriété «en permanence» avec son fiancé Carl Woods, qui pense pouvoir ramener la maison à son «ancienne gloire».

Une source a déclaré: «Elle retourne définitivement dès qu’elle est dans un état habitable. Carl a accepté et pense pouvoir lui redonner son ancienne gloire.

Un représentant de Katie a confirmé que Katie avait un «nouveau penchant» pour la demeure, qui était complètement inhabitable lorsqu’elle a été saccagée par des intrus l’année dernière.

«Le terme« maison »confirme certainement le nouveau penchant de Katie pour sa propriété», a déclaré son représentant.

«Carl et Katie ont hâte de commencer les travaux intégraux de la maison – leur plus grande aventure ensemble».

Hier, nous avons révélé en exclusivité que Katie espérait épouser Carl dans son manoir après l’avoir nettoyée de la mauvaise énergie.

Katie s’est fiancée pour la huitième fois le mois dernier et a révélé qu’elle espérait marcher dans l’allée cette année pour que sa mère en phase terminale, Amy, puisse être là.

Un initié a révélé que sa tristement célèbre maison de 2 millions de livres sterling dans le Sussex pourrait être le lieu car le couple est en train de rénover et de s’approprier l’espace après une série d’événements malheureux.

Une source nous a dit: «Elle envisage d’organiser la cérémonie dans son manoir maléfique – ou comme elle l’appelle maintenant, son manoir courageux.

«Elle appelle un exorciste pour le nettoyer de toute mauvaise énergie et le voit comme un nouveau départ. dans le passé, elle détestait la maison et ne voulait jamais y retourner, mais avec Carl, elle pense que tout est possible – il lui a donné la force de mettre le passé derrière elle et d’avancer.

«Elle a la chance de créer une toute nouvelle série de souvenirs avec lui.»

Un représentant de Katie a déclaré: «Katie et Carl sont en train de rénover le manoir courageux et oui, Katie a discuté de la possibilité d’organiser des mariages là-bas.

Parlant de la fête à venir, Katie a déclaré à Good Morning Britain cette semaine: «Nous avons discuté (du mariage) avec ses parents hier et ma mère.

«Ils sont venus le week-end et ont rencontré tous les parents. Et évidemment, ma mère est en phase terminale et elle a dit qu’elle voulait que nous nous marions pour qu’elle le voie.





Carl, 32 ans, a poursuivi: « Nous nous marierons cette année et ce sera très différent de tout ce que Kate a fait auparavant. »

Nous avons précédemment révélé que la mère de cinq enfants cherchait à transformer la maison en lieu de mariage pour gagner plus d’argent alors qu’elle continuait à ne plus être mise en faillite.

Des sources ont déclaré à l’époque que la star – qui s’était mariée trois fois auparavant – savait exactement ce qu’il fallait pour créer un lieu parfait.