KATIE Price a expliqué à quel point c’était « traumatisant » de perdre ses cheveux après une grossesse.

La mère de cinq enfants a révélé qu’elle « avait commencé à calvitie » après avoir eu sa couvée d’enfants et aussi après des années de traitements sévères.

9 Katie Price, 43 ans, a révélé qu’elle avait commencé à être chauve et portait maintenant des perruques

Mais même si elle s’est sentie vraiment bouleversée lorsqu’elle a commencé à perdre ses cheveux, Katie a appris à embrasser le port de perruques et le choix des styles qu’ils lui offrent.

«J’adore changer de cheveux tous les jours. Un jour, je suis blonde, la prochaine brune.

«Mais beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas que ce ne sont pas mes vrais cheveux», a-t-elle déclaré à l’animateur Steph McGovern dans son émission C4, Steph’s Packed Lunch.

« Moi et les perruques avons une relation. Je les adore. Ces jours-ci, peu importe si vous portez une perruque ou non, qui s’en soucie? Vous pouvez vous amuser tellement avec des perruques. »

9 Katie voulait être honnête sur le port de perruques pour aider à réduire la stigmatisation qui l’entoure

9 Katie a commencé à perdre ses cheveux après avoir été enceinte, ici elle est enceinte de son deuxième fils Junior et de son ex mari Peter Andre Crédits: Rex

9 Obtenir des extensions de cheveux et colorer ses cheveux pendant le modelage a également fait tomber les cheveux de Katie Crédits: Rex

9 Katie a eu de nombreux styles de cheveux différents au fil des ans Crédits: Rex

Katie est apparue dans l’émission mercredi pour aider à briser la stigmatisation du port de perruques et a révélé pourquoi elle devait commencer à les porter en premier lieu.

«Mais porter des perruques n’est pas seulement un choix de mode. Comme des millions de femmes, j’ai subi une perte de cheveux.

«Quand j’ai commencé le mannequinat, j’avais les cheveux très longs et j’ai commencé à les colorer.

« J’ai eu des enfants et j’ai commencé à avoir la calvitie, j’ai eu des extensions, mais tu sais quoi, je dois laisser mes cheveux reposer. »

9 Mais maintenant, elle a adopté le port de perruques car cela peut lui donner beaucoup d’options différentes pour les coiffures

Katie a ajouté: « Les cheveux sont très importants, c’est votre identité. Pour moi, c’est une question de confiance.

«Perdre vos cheveux peut être traumatisant, quelle qu’en soit la raison. Cela peut être génétique, lié au stress ou aux effets secondaires des traitements contre le cancer comme la chimiothérapie.

« Je vais porter des perruques tout le temps et les montrer. »

La perte de cheveux était un petit prix à payer pour Katie qui a déclaré aujourd’hui qu’elle était «ravie» d’avoir été nominée pour un National Television Award avec son fils Harvey pour leur documentaire de la BBC.

9 La maman de cinq enfants a déclaré qu’elle ferait fièrement savoir au monde qu’elle portait des perruques Crédit: The Sun

Dans le documentaire très apprécié, Katie a donné aux fans un aperçu de la vie en s’occupant de Harvey, 18 ans, qui est partiellement aveugle et atteint du syndrome de Prader-Willi et de l’autisme.

Katie Price: Harvey and Me a été félicité par les fans alors qu’ils regardaient Harvey passer à l’âge adulte et gagner plus d’indépendance.

Cela vient juste après Katie célébrant la nomination de Harvey pour la célébrité de l’année pour son incroyable travail de charité.

Elle a récemment annoncé que Harvey avait été sélectionné pour le gong aux National Diversity Awards.

9 La dernière fois que Katie était sur le panier-repas de Steph, elle portait une longue perruque blonde Crédit: Steph’s Packed Lunch

Harvey est ambassadeur de l’association caritative Anna Kennedy Online et a contribué à faire la lumière sur son état.

L’adolescent a enchanté la nation lorsqu’il est apparu aux côtés de sa célèbre maman dans leur documentaire.

Les téléspectateurs de l’émission ont adoré le moment où l’adolescent a visité la gare de Waterloo à Londres et a récité des annonces de train comme un professionnel.

Depuis le documentaire, Network Rail a demandé si Harvey ferait des annonces pour eux.

9 Katie rayonnait de fierté après avoir découvert qu’elle et son fils Harvey avaient été nominés pour un National Television Award Crédits: w8media

Beaucoup ont fait l’éloge de la maman dévouée de cinq enfants pour avoir travaillé si dur pour garder Harvey heureux.

La star a jailli de son « lien incassable » avec son aîné, en disant: « Ensemble, nous avons construit notre monde privé, un lien entre mère et fils qui va plus loin que la plupart – nous sommes incassables. » ⁣⁣

Harvey, dont le père est l’ancien footballeur Dwight Yorke, est l’aîné de Katie.

Elle partage également Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans, avec son ex-mari Peter Andre et Jett et Bunny avec Kieran Hayler.