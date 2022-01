Katie Price révèle qu’elle est en pourparlers avec Amazon et Netflix pour une nouvelle émission sur sa vie folle

KATIE Price a révélé qu’elle était en pourparlers avec Amazon et Netflix à propos d’une émission documentant sa vie folle.

Le Sun a révélé en exclusivité l’année dernière que la maman de cinq enfants, âgée de 43 ans, prévoyait de rejoindre le site et elle a maintenant confirmé la décision racée – insistant sur le fait que « c’est mon corps, mes règles ».

Maintenant, le mannequin a déclaré qu’elle parlait aux deux géants du streaming de la commande d’une émission qui pourrait la rendre célèbre dans le monde entier.

Katie a déclaré: « Il a été question de faire une série télévisée dramatisée de ma vie », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse.

« Nous avons parlé avec Amazon et Netflix, et vous en entendrez parler quand nous le ferons, il y aura un gros appel à la presse et une annonce. »

Elle a également taquiné qu’il pourrait y avoir un film sur sa vie mouvementée sous les projecteurs.

Elle a déclaré lors de sa conférence de presse : « Je dis toujours qu’il va y avoir un film de ma vie mais savez-vous ce qui se passe ?

« Drame. Mais comme où le commencez-vous et où le terminez-vous?





S’exprimant lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine, alors qu’elle était habillée en nonne, Katie a expliqué: « Donc, la raison pour laquelle je suis venue en tenue de nonne, c’est parce que je suis pure et je suis en fait innocente. Nouvelle année, nouveau départ.

« Faire ma chaîne OnlyFans est quelque chose pour lequel je suis né. C’est quelque chose que je suis né pour faire. J’ai fait du glamour pendant des années. Je suis tellement excité que je n’ai personne sur mon chemin.

« Il n’y a plus de magazines de gars, je ne fais pas ça pour rien. J’ai toujours été payé pour faire ce que je fais. Pourquoi voudriez-vous simplement donner cela? Je pense que mon corps est précieux, ce sont mes règles. Je veux dicter la façon dont je montre mon corps.

Katie, qui a été rejointe par son fiancé Carl Woods, a poursuivi : « Je m’embrasse – je suis une féministe.

« J’attends avec impatience toutes les bonnes choses, j’ai mes bébés à attendre avec impatience. Cette plate-forme, ce ne sont pas que des photos, je suis tellement excitée.

Elle a ajouté: « Je pensais que tout était nu et porno, des trucs comme ça. Certainement ce que je ne ferai pas. Il s’agit d’autonomiser les femmes. C’est un aperçu de ma vie – comme une émission de télé-réalité. Je veux donner du pouvoir aux femmes.