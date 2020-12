Katie Price a partagé sa réponse agacée aux fans qui lui ont demandé si elle était enceinte après avoir affirmé avoir pris du poids alors qu’elle était confinée dans son fauteuil roulant.

La mannequin glamour, 42 ans, n’a pas caché son désir d’avoir le bébé numéro six avec son nouveau beau Carl Woods.

Lors de vacances en Turquie avec Carl cet été, Katie a été rendue incapable de marcher après s’être cassé les deux pieds dans un grave accident.

Elle dit que depuis que sa mobilité a reculé, ses fans se sont demandé si elle attendait déjà après avoir remarqué un changement de sa silhouette.

Parler des rumeurs dans OK cette semaine! magazine, Katie a déclaré: «J’ai reçu tellement de commentaires disant que j’ai l’air enceinte.









«J’ai pris du poids parce que je suis en fauteuil roulant depuis quatre mois, donc bien sûr que je l’ai. J’avoue que j’ai définitivement pris du poids, mais c’est tellement cruel de la part des gens de me critiquer. Je suis heureux et en bonne santé et quand je recommencerai à faire de l’exercice correctement, je reviendrai à ce que j’étais. «

Carl, 31 ans, a ajouté qu’il ne se plaignait pas de Katie et a déclaré qu’il l’aimait « encore plus maintenant ».

« Il adore ça parce qu’il dit que j’ai un clochard maintenant. Il pense que j’ai un corps de femme », s’est exclamée Katie.







(Image: Instagram)



Katie a précédemment déclaré qu’elle et Carl espéraient se marier et fonder leur propre famille l’année prochaine – et ont déposé le nom de « Price Woods » pour le moment où ils le feront.

« Quand nous nous marierons, je changerai de nom. Katie Woods. Je n’ai jamais fait ça auparavant. Nous essayons d’avoir un bébé, oui. J’espère que je serai enceinte et mariée (cette fois l’année prochaine) », a-t-elle déclaré au Sun .

Katie a déjà cinq enfants et a subi trois ruptures de mariage.







(Image: YouTube)



Elle a élevé à elle seule son fils aîné Harvey après sa séparation de Dwight Yorke et partage également la garde de Junior et Princess avec son ex mari Peter Andre.

Katie est la mère de ses deux plus jeunes, Jett et Bunny, de son mariage raté avec Keiran Hayler, dont elle s’est séparée en 2018.

En octobre, Katie a critiqué les spéculations selon lesquelles elle envisageait la FIV pour avoir un sixième bébé.

Des articles de magazines affirmaient à l’époque qu’elle parlait à un médecin spécialisé en fertilité.

Mais Katie a riposté sur ses pages de médias sociaux, disant aux fans qu’il s’agissait de «fausses nouvelles».