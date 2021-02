Katie Price relance sa carrière de chanteuse avec un concert au festival aux côtés de Cheryl

Katie Price donne une autre chance à sa carrière de chanteuse et a réservé un grand concert de festival aux côtés de Cheryl.

L’ancienne mannequin glamour, 41 ans, se produira cet été au festival Mighty Hoopla, qui compte également la rappeuse Eve et la chanteuse La Roux.

Might Hoopla, qui se tient au Brockwell Park à Londres et qui réunit 15000 personnes, sera l’un des premiers grands festivals à se dérouler au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Les patrons du festival ont pris la décision d’aller de l’avant avec le concert « suite aux revues du calendrier de déploiement des vaccins et à des tests rapides » garantira « Mighty Hoopla comme il se doit – tous chantent, tous dansent ».







(Image: PA)









(Image: Getty Images pour AG)



Les travailleurs du NHS se sont vus offrir des billets gratuits « pour dire un merci sincère pour leurs efforts courageux et incroyables pendant cette crise et tout au long de l’année ».

C’est un énorme concert pour Katie, qui a tenté de démarrer une carrière de chanteuse à de nombreuses reprises.

Elle a chanté A Whole New World avec son premier mari Peter Andre.







(Image: Getty Images)



Puis en 2019, elle a sorti un autre single qui n’a pas réussi.

Elle a récemment déclaré à FUBAR Radio: « De toute évidence, je me moque de moi sur Instagram. Et quand je dis que je veux être sur The Masked Singer, je veux être sur The Voice, alors tout le monde me retire le mickey en disant: ‘Oh tais-toi Kate . Vous pensez vraiment que vous pouvez chanter?

«Je suis comme, ‘oui, je peux en fait’. Et ils sont comme, ‘eh bien, je ne sais pas ce que vous entendez.’







(Image: Ken McKay / REX / Shutterstock)



« Je me suis maintenant acheté un studio pour YouTube.

« Alors je vais faire mes versions karaoké, des versions acoustiques des chansons que je veux faire. »

Elle a ajouté: « Je n’abandonne pas. Je vais le faire … Si vous ne voulez pas l’entendre, ne tapez pas et écoutez! »