Katie Price ravive la querelle avec ITV et claque Holly Willoughby et Philip Schofield

KATIE Price a ravivé sa querelle avec ITV en claquant la chaîne sur un prétendu manque de sécurité lors de son voyage de travail malheureux en Afrique du Sud.

L’homme de 44 ans a été victime d’un détournement de voiture et agressé sexuellement alors qu’il tournait une partie d’une émission de télé-réalité dans le pays en 2018.

Grille arrière

Katie Price a dénoncé ITV à propos de son voyage de travail malheureux en Afrique du Sud en 2018[/caption]

Rex

Dans une nouvelle interview avec le Times, Katie affirme qu’ITV aurait fourni plus de sécurité à ses stars phares Holly Willoughby et Phillip Schofield.

Elle a dit : « … Ils ne feraient pas ça à Phillip Schofield et Holly Willoughby, n’est-ce pas ? S’ils s’en allaient, ils auraient des agents de sécurité qui leur lécheraient le cul, balayeraient le putain de sol pour eux. Je suis le genre de personne qui reste dans le même hôtel que l’équipe, car ils obtiennent des hôtels moins chers que le talent. Parce que je suis moi et que je suis humble, les gens en profitent. Regardez ce qui s’est passé. Je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. »

Nous avons contacté ITV pour un commentaire.

En septembre, Katie a parlé de l’épreuve déchirante dans le documentaire de Channel 4, Trauma And Me.

La mère de cinq enfants était avec ses enfants Junior, 17 ans, et Princess, 15 ans, au moment de l’attaque qui s’est produite alors qu’ils se rendaient de Johannesburg au Swaziland.

Elle a déclaré: «Nous étions en Afrique du Sud avec les enfants Junior et Princess avec ITV. Nous n’avions aucune sécurité. Junior voulait faire pipi. Nous sommes sortis de la voiture. Et tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir dit… maman, imagine si je saute ici.

«La prochaine chose que vous savez, une voiture s’est arrêtée, six gars dedans, sortis avec leurs armes. Ils m’ont fait des choses devant mes enfants dans la voiture. Ils avaient un pistolet sur ma tempe. Nous pensions que nous allions mourir.

L’incident a eu un impact durable sur Katie, qui a reçu un diagnostic de SSPT, et sur sa famille. Sa vie a déraillé dans les années qui ont suivi alors qu’elle essayait de faire face à ce qui s’était passé.

Et s’adressant à The Sun en 2020, Katie a rappelé: «C’était comme quelque chose d’un film d’horreur. Ce grand homme dans un sweat à capuche Adidas me criait au visage, jurant et exigeant que je lui donne tout. Et il me touchait en bas.

“J’ai attrapé un oreiller et me suis lancé devant les enfants, essayant de les protéger, attendant qu’une balle me touche. Je pensais que j’allais mourir. La police a dit que c’était un miracle qu’ils ne nous aient pas tués.