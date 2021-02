Katie Price a été accusée d’avoir enfreint les règles de verrouillage ce week-end après qu’elle et son beau Carl Woods ont parcouru 180 miles dans le Shropshire.

Et maintenant, des clichés ont été capturés dans lesquels l’ancien mannequin glamour et son amant peuvent être vus quittant le lieu – qui fait partie de Henlle Hall, Henlle, Gobowen, à Oswestry – dans une voiture BMW blanche, lundi après-midi.

La star de la page 3, Katie, 42 ans, peut être vue sur le siège passager alors que Carl, 32 ans, les a ramenés chez eux dans l’Essex après avoir passé le week-end dans ce lieu pittoresque – ce qui les a amenés à être interrogés par des flics alors qu’ils étaient accusés d’avoir brisé le verrouillage. des règles.

Hier, Cosmo Lloyd – qui est le propriétaire de Henlle Hall – a déclaré au Mirror: «J’ai vu la police moi-même dimanche et ils ont dit qu’ils cherchaient Katie Price.









« Nous sommes fermés mais on nous a dit qu’ils étaient là pour une séance photo pour promouvoir des vêtements. J’ai emmené la police sur la propriété et la police leur a parlé. »

Il a été rapporté plus tard que Katie avait évité les répercussions du voyage, au milieu du verrouillage national, car la police de West Mercia a statué que Katie avait fait le voyage à des fins de travail «légitimes» et a insisté pour qu’elle se conforme aux règlements de verrouillage.







(Image: SplashNews.com)



La police de West Mercia a déclaré: «Bien que nous découragions ce type de comportement et que nous ne le tolérions pas, aucune des parties n’a enfreint les règlements qui autorisent les appartements de vacances à loger une personne qui en a besoin à des fins professionnelles ou ou service de bienfaisance.

« Alors que nous continuons à faire face à la pandémie de Covid-19, il est important que les gens adhèrent à l’esprit de verrouillage et protègent le NHS. »







(Image: SplashNews.com)



Au cours du week-end, Katie a semblé essayer de tromper les fans en leur faisant croire que Carl s’était allongé sur une cabine remplie de ballons dans le jardin arrière de sa maison dans l’Essex pour marquer les vacances romantiques.

La mère de cinq enfants a partagé une vidéo Instagram de l’intérieur d’une cabine – identique aux photos sur le site Web de Henlle Hall de ses lodges luxueux – et a dit à ses fans: « Carl est tellement incroyable. Je ne m’attendais pas à tout cela.

« Il y a une cabane dans le jardin et les décorations sont incroyables. Il y a eu tellement de réflexion et il n’a rien obtenu gratuitement – il a tout conçu et payé lui-même. »

The Mirror a contacté un représentant de Katie Price pour obtenir des commentaires.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous au [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.