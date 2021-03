«Mentalement, quand on vous dit que vous avez une blessure qui change la vie, on me dit que je ne peux plus courir. Je vais être déterminé, le fait qu’ils aient dit ça, je veux courir le marathon en avril prochain… je devrais faire une marche rapide ou quelque chose comme ça, je ne veux pas qu’on m’enlève ça et je le ferai tout ce que je peux pour le faire », dit-elle.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy