Katie Price prépare PLUS de lipo et un nouveau visage «pour avoir l’air de 25 ans» comme cadeau pour elle-même à l’occasion de son 45e anniversaire

PALS de Katie Price dit qu’elle s’est réservée pour une autre série de procédures en cadeau à elle-même sur ses 45 anse anniversaire.

L’ancienne mannequin glamour souhaite poursuivre son parcours pour rajeunir de 20 ans en partant à l’étranger pour « remonter le temps » sur ses looks.

Les copains de Katie Price disent qu'elle a réservé plus de travail pour son 45e anniversaire

Katie est passée sous le couteau pour la première fois en 1998, augmentant ses seins à un 32C

Discutant des plans de Katie, 44 ans, une source proche de la mère modèle a déclaré au Sun : « Katie retournera à Bruxelles et en Turquie dans les semaines à venir.

« Elle l’appelle son ‘anniversaire MOT’ et le considère comme un cadeau pour elle-même. Elle veut un corps « parfait » et avoir à nouveau l’air d’avoir 25 ans, même si elle a déjà fière allure. »

Et la maman de cinq enfants, qui n’est pas étrangère à passer sous le bistouri, a apparemment eu « la lipo au sommet de sa liste », suivie d’une série d’autres procédures.

La source a poursuivi: «Elle n’arrête pas de dire qu’elle a gagné sur une pierre, même si elle a fière allure, et elle a également réservé des travaux sur ses paupières supérieures, son cou, son menton et même ses genoux.

«Elle veut un remplissage appelé Profilo dans ses genoux car elle veut qu’ils aient l’air plus serrés. Comme elle prévoit d’en faire tant, elle espère que la clinique lui fera une remise de style « achetez-en un, obtenez-en un gratuit ».

Sa famille et ses amis l’ont déjà prévenue de subir d’autres interventions chirurgicales et ont insisté sur le fait qu’elle n’en avait pas besoin, mais Katie est déterminée et se soignera quoi qu’il arrive.

« Elle a dit à des amis qu’elle voulait un visage et un corps qui correspondent et refuse de vieillir avec grâce, même si sa mère Amy lui dit tout le temps qu’elle devrait adopter un look plus naturel », a ajouté la source.

Cela survient alors que l’ancien mannequin glamour est passé sous le couteau à la fin de l’année dernière dans le but d’obtenir les « plus gros seins de Grande-Bretagne ».

Katie a révélé les résultats de sa 16e opération des seins en décembre 2022, posant dans un bikini rose montrant ses implants 2120 CC.

Bien qu’elle ait une grosse poitrine, la maman de cinq enfants veut être plus grande.

Katie est passée pour la première fois sous le couteau en 1998, augmentant ses seins à un 32C.

En 2015, elle a enlevé toute trace d’implants et est revenue à sa taille de buste naturelle pour la première fois en 16 ans.

Mais elle s’est ensuite envolée pour la Thaïlande pour son plus gros travail de seins.

En plus d’avoir eu plusieurs remaniements de seins, la star a également eu de nombreuses autres procédures au fil des ans, y compris des liftings.

Katie a dépensé des centaines de milliers de livres sterling pour pincer, replier, repulper et lisser – ce qui a donné un visage et un corps qui ne ressemblent que très peu à son ancien moi.

En tenant compte de ses interventions chirurgicales et non chirurgicales, le chiffre était estimé à 500 000 £ – et pourrait bien dépasser ce chiffre maintenant.

Katie insiste sur le fait qu’elle n’est pas accro à passer sous le couteau, malgré les commentaires de certains de ses fans, disant qu’elle veut juste être à son meilleur.

La star a expliqué : « C’est comme une voiture – vous avez un MOT. Si vous avez une égratignure ou une bosse, vous la réparez, et c’est ce que je ressens avec mon corps.

« Je n’essaie pas de paraître plus jeune et je ne veux certainement pas ce look extraterrestre – quand les gens vont trop loin et ressemblent à des monstres. »

Katie insiste sur le fait qu'elle n'est pas accro à passer sous le bistouri