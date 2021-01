Ils ont été ouverts sur leurs plans pour essayer d’avoir un bébé.

Et Katie Price était prête à commencer car elle a fait sauter son acide folique et a dit à son petit ami Carl Woods « c’est cette heure » sur Instagram.

Partageant une photo des vitamines, prise par ceux qui essaient de concevoir et pendant les trois premiers mois de la grossesse pour prévenir les malformations congénitales, Katie a clairement indiqué qu’elle avait des bébés sur le cerveau.

Elle a fait allusion à une grossesse, ou peut-être envisage de concevoir, comme elle l’écrivait: « Ouais, c’est ce moment. Préparez-vous Carl Woods. Je t’aime hou. »

La mère de cinq enfants a été ouverte sur ses espoirs d'avoir un sixième enfant, qui serait son premier avec elle vivant dans un petit ami de sept mois.











Les deux embarqués ont profité de «vacances de bébé» aux Maldives en octobre et elle a même dit au Sun: «Ce serait incroyable d’entrer dans la nouvelle année avec un bébé sur le chemin et une bague au doigt.

« Nous avons essayé – je découvrirai si je suis enceinte le 29 parce que c’est à ce moment-là que mes règles sont dues. »

Bien que la bague n'ait pas encore eu lieu, Katie a également fait part de son intention de changer de nom si elle se marie pour la quatrième fois.











L’homme de 42 ans a déclaré au magazine OK: « Nous sommes enthousiasmés par tout, les bébés et le mariage. J’en ai même discuté avec ma mère et ce que ce sera.

«Et je changerai mon nom de Katie Price à Katie Woods – je n’ai jamais fait ça avant.











L’ancienne mannequin glamour adorée a passé la saison des fêtes avec ses cinq enfants et le concessionnaire automobile Carl, 31 ans, après un voyage d’urgence en Turquie pour réparer un travail dentaire bâclé.