Katie Price partage une douce photo de Noël en famille avec tous ses enfants et son fiancé Carl Woods

KATIE Price a partagé une douce photo de Noël en famille avec tous ses enfants et son fiancé Carl Woods sur les réseaux sociaux.

La mère de cinq enfants s’est rendue sur Instagram pour publier la photo festive, qui la voyait avec Carl, 33 ans, confortablement avec sa progéniture.

INSTAGRAM

Katie a partagé la photo de famille sur ses histoires Instagram[/caption] INSTAGRAM

La star a partagé le cliché alors qu’elle décorait pour Noël[/caption]

Katie, 44 ans, a partagé le cliché de retour de la famille alors qu’elle se dirigeait vers les achats de décorations de Noël lundi après-midi.

L’ancien mannequin glamour a partagé à nouveau l’image, publiée par une page de fans, qui a vu la mère et ses cinq enfants près de l’arbre.

Harvey, 20 ans, Junior, 17 ans, Princess, 15 ans, Jett, neuf ans et Bunny, huit ans, ont posé pour la caméra alors qu’ils souriaient à côté d’une pile de cadeaux.

Ils ont été rejoints par Katie et son fiancé Carl pour la photo, prise en 2020 – la dernière fois que Katie était avec les cinq enfants à Noël.

EN SAVOIR PLUS SUR KATIE PRICE dans la formation Le fils de Katie Price, Harvey, vit un rêve de toute une vie après une visite à l’hôpital TATOUAGE SEXY Katie Price montre ses tatouages ​​alors qu’elle pose au bord de la piscine lors d’un séjour de luxe en Thaïlande

L’année dernière, la star d’OnlyFans a été rejointe par son fils aîné, alors que ses adolescents se dirigeaient vers papa Peter Andre, et ses deux plus jeunes enfants vers la maison de leur père Keiran Hayler pour le grand jour.

Elle a révélé qu’elle passait “la moitié et la moitié” de son temps avec sa mère Amy, en phase terminale, et la famille de son fiancé, Carl.

Après avoir posé aux côtés de son fiancé le lendemain de Noël, elle a déclaré : « Carl a aussi une famille et je n’ai pas passé le jour de Noël avec ma famille.

«J’ai fait moitié-moitié parce que j’ai en fait préparé le dîner de Noël chez moi avec la famille de Carl et j’ai rendu visite à ma mère.





« Mes enfants étaient là parce qu’ils étaient avec leur père le matin. C’est ce que tu fais, et Jett et Bunny étaient avec leur père.

Katie a partagé des photos d’elle avec sa famille, y compris sa mère Amy, sa soeur Sophie et Princess, Junior et Harvey le jour de Noël.

Princess et Junior se sont également blottis contre leur père Peter Andre, leur belle-mère Emily et leurs enfants Amelia, sept ans, et Theo, cinq ans.

Cela survient après le retour de Katie pour une longue pause en Thaïlande avec Carl et a retrouvé ses enfants dans des publications sur les réseaux sociaux.

La personnalité des médias et sa fille aînée ont été vues comme des jumelles alors qu’elles posaient ensemble pour faire la moue.

Katie a également risqué la colère de l’ex-mari Kieran Hayler après avoir partagé le clip de leurs enfants chantant avec un rap plein de jurons.

Elle a posté un clip d’eux assis à l’arrière de la voiture de Carl chantant et dansant sur le RICO très explicite de Meek Mill et Drake.

Katie a ajouté une série d’emojis rieurs sur la vidéo.

En savoir plus sur le soleil OH WOW Je suis couvert de tatouages ​​et mes yeux encrés, les gens sont stupéfaits de mes photos d’avant BÉBÉ PÈRE NOËL J’économise TELLEMENT d’argent à Noël grâce à une astuce sournoise – chaque maman devrait le faire

Cela vient après que The Sun a révélé que Kieran avait jeté une clé dans les travaux pour la prochaine émission de téléréalité OnlyFans de Katie en interdisant à leurs enfants d’apparaître dans n’importe quel contenu.

Le représentant de Kieran a déclaré en son nom: “OnlyFans n’est pas une plate-forme sur laquelle les enfants peuvent être exposés.”

OnlyFans n’autorise pas les moins de 18 ans à apparaître sur la plateforme, même si c’est pour une émission de télévision comme celle que Katie a prévue.