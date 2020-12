Katie Price a partagé un rare cliché de sa mère alors qu’elle plaidait pour le soutien du Pulmonary Fibrosis Trust

L’ancienne mannequin glamour, 42 ans, a partagé une image d’elle-même posant avec sa mère bien-aimée Amy avec une image d’une scintigraphie pulmonaire, suivie d’une photo du logo Pulmonary Fibrosis Trust.

Amy protège en raison de ses propres problèmes de santé avec la fibrose pulmonaire.

Une passionnée Katie a légendé les images: « Je soutiens www.pulmonaryfibrosistrust.org qui est la seule organisation caritative britannique à fournir des équipements vitaux à ceux qui vivent avec la maladie pulmonaire incurable PF / IPF dont ma mère souffre. »







Elle a ajouté: « Ils font un travail formidable pour soutenir les gens. Les cas de PF sont susceptibles d’augmenter considérablement en raison du COVID-19.

«PF, c’est quand les poumons deviennent cicatrisés et que la respiration est de plus en plus difficile. Environ 70 000 personnes au Royaume-Uni en sont atteintes.

« En moyenne, les gens survivent de 3 à 5 ans à moins d’avoir la chance d’obtenir une transplantation pulmonaire. »

Katie a ensuite partagé quelques détails supplémentaires sur l’état de santé de sa mère et a fait un appel à ses disciples.

Elle a poursuivi: «Ma mère protège depuis mars parce que ses poumons sont susceptibles d’attraper le virus.







«Le Pulmonary Fibrosis Trust vient de publier les résultats de son sondage auprès des patients qui montrent que la réadaptation pulmonaire vitale et d’autres services ont été coupés en raison de la pandémie, juste au moment où les gens en ont le plus besoin.

«S’il vous plaît, aidez-nous à aider l’organisme de bienfaisance à faire en sorte que les gens aient accès à l’équipement dont ils ont besoin, comme l’oxygène mobile, les monte-escaliers, les scooters de mobilité. Ils offrent également des vacances de répit.

« Suivez à @PFTrust ou visitez www.facebook.com/pulmonaryfibrosistrust/ @pulmonaryfibrosistrust ».







Le message a attiré le soutien des partisans de Katie et beaucoup d’amour pour sa mère.

Un fan de Katie a écrit: « Merveilleux chose à faire @katieprice. »

Un autre adepte a répondu au message: « Quelle femme magnifique ta mère est xx. »

Pendant ce temps, un autre utilisateur d’Instagram a déclaré: « Cette photo de vous deux est belle, c’est une photo pour le mur dans un joli cadre. »







Ailleurs, un autre fan de Katie a écrit: « Bien joué, terrible maladie qui a besoin de financement pour le soutien. Mon cœur va à toute famille aux prises avec PF. »

Enfin, un utilisateur d’Insta a conclu: « Je souhaite bonne chance à votre maman Katie. Bravo à vous d’avoir sensibilisé. »

