Katie Price partage un article jaillissant sur « l’homme de rêve » après avoir été vue aller à la clinique de fertilité avec Carl Woods

KATIE Price a partagé un hommage jaillissant au fiancé Carl Woods après avoir été repéré dans une clinique de fertilité de Londres.

Katie, 43 ans, est déterminée à tomber enceinte du bébé numéro six cette année et s’est rendue sur Instagram pour féliciter Carl, 32 ans, de s’être assuré qu’elle se sentait aimée.

Katie Price et Carl Woods ont commencé à se fréquenter en avril 2020[/caption] Rex

Katie, 43 ans, a récemment révélé sa nouvelle entreprise habillée en nonne[/caption]

Elle a écrit: « Chaque femme mérite un homme qui l’appelle bébé, l’embrasse comme il le pense, la tient comme s’il ne voulait jamais la laisser partir, ne triche pas et ne ment pas.

« Essuie ses larmes quand elle pleure, ne la rend pas jalouse des autres femmes, mais rend plutôt les autres femmes jalouses d’elle.

« Il n’a pas peur de faire savoir à ses amis ce qu’il ressent vraiment pour elle et de lui faire savoir à quel point il l’aime vraiment. »

Les partisans de Katie se sont précipités pour commenter la publication après qu’elle ait désactivé les commentaires sur Instagram plus tôt cette semaine.

Une personne a déclaré : « Vous méritez tellement que vous méritez vraiment. Je te trouve tellement inspirant ”

Un autre a déclaré : « Tellement vrai Katie, j’ai suivi ton parcours pendant des années et je viens juste de commencer à regarder ton nouveau spectacle Mucky Mansion !! Tu es une vraie star Fab u Lous, restez en sécurité et tout le meilleur pour vous X »

L’ancien mannequin glamour, qui a rejoint le service d’abonnement pour adultes OnlyFans, s’est fiancé à Carl en avril de l’année dernière.

La star de la télévision a choqué les fans en se déguisant en nonne pour révéler sa dernière entreprise lucrative.

Elle est déterminée à faire de 2022 son année et a beaucoup de choses à espérer, notamment marcher dans l’allée pour la quatrième fois et avoir un autre bébé.

Katie nous a dit : « Nous nous marierons cette année.

« Ouais, je suis excité. Comme je l’ai dit, vous pourriez même en voir des aperçus sur la chaîne OnlyFans, mais certainement aussi sur YouTube !

« C’est juste excitant, le bébé cette année, j’espère que le bébé. »

Cela fait suite à une attaque choc en ligne contre sa partenaire ex, Emily, la femme de Peter Andre, dans laquelle elle l’a accusée d’avoir empêché sa fille Princess de lui rendre visite en cure de désintoxication l’année dernière.

Et il y a quelques semaines à peine, Katie a été condamnée à 16 semaines de prison avec sursis et condamnée à effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général pour son accident de conduite en état d’ébriété.

Le mannequin a déjà été marié à Peter Andre, 48 ans, et Kieran Hayler, 34 ans.

Elle a également été fiancée à l’ancien gladiateur Warren Furman, 49 ans, au mannequin argentin Leandro Penna, 36 ans, et à l’entraîneur de fitness Kris Boyson, 29 ans.

