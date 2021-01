Star de télé-réalité britannique Prix ​​Katie a parlé de sa décision de placer son fils aîné Harvey dans un collège résidentiel.

Dans une nouvelle interview avec Le soleil, la maman de 42 ans de cinq ans et personnalité de la télévision de longue date a ouvertement réfléchi à la décision qui a changé la vie de Harvey, 18 ans, autiste et partiellement aveugle. « C’est tellement bouleversant de penser que je ne le verrai pas tous les jours », a déclaré Katie au point de vente, « mais c’est la meilleure chose pour Harvey et nous devons penser positivement parce que je ne veux pas qu’il pense que je ne fais que débarrassez-vous de lui. «

Malgré leur séparation physique, Katie attend avec impatience les ressources auxquelles son fils aura accès. «C’est sa chance de vivre une vie indépendante, d’acquérir des compétences et de socialiser avec des gens autres que moi», a-t-elle partagé avec Le soleil. Pourtant, la distance sera difficile. «Quand il sera à trois heures de route, cela me brisera le cœur», dit-elle, «parce que je ne pourrai pas y arriver car je dois le jongler avec mes autres enfants.

«Nous avons un lien incroyable», a noté Katie. « Je ne sais pas comment Harvey va réagir ou comment il se sentira quand je ne pourrai pas l’atteindre. C’est trop douloureux pour y penser. »