Katie Price a affirmé qu’elle avait été obligée de payer pour un nouveau gymnase pour Harvey après que son ex Kris Boyson ait refusé de rendre son tapis roulant.

L’ancienne mannequin glamour, 42 ans, a désespérément besoin de voir son fils de 18 ans perdre quelques kilos après avoir révélé qu’il pèse désormais 29 pierres.

Plus tôt cette année, il a été révélé que Katie essayait de faire en sorte que Kris rende le tapis roulant car elle voulait que sa mère Amy, qui est en phase terminale, l’ait, et elle le veut maintenant pour Harvey.

Mais Kris a affirmé que Katie lui avait donné et qu’il avait dépensé de l’argent pour le faire fonctionner correctement à nouveau, il a donc refusé de le rendre.







Katie a déclaré au Daily Star: « Nous avons maintenant un gymnase car je devais en obtenir un pour Harvey.

«Donc, la forme physique pour nous est la voie à suivre… à moins que Carl ne me mette enceinte.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait récupéré l’équipement de gymnastique de Kris, Katie a répondu: « Non, le walkabout … il est toujours parti.







« Ouais, mais voilà. »

Kris a déclaré au Mirror: « Kate jetait un tapis roulant car il était cassé, elle me l’a offert et j’ai dépensé de l’argent pour le recâbler et le réparer.

«Maintenant c’est réglé, elle veut le récupérer?







«Je ne crois pas qu’elle veuille le récupérer, je pense juste qu’elle m’utilise pour une autre histoire.

«D’abord c’était sa mère qui le voulait, maintenant c’est Harvey, décidez-vous.

«Sûrement maintenant, Carl a compris que Kate ne cesse de mentionner mon nom.