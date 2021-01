Katie Price a été largement félicitée pour son documentaire émotionnel avec son fils handicapé Harvey, mais elle a également été forcée de nier «avoir encaissé» sur lui.

Elle a insisté sur le fait que « tout n’est pas une question d’argent » et a révélé qu’elle s’était en fait retenu dans le documentaire, ne montrant pas à quel point les choses tournaient mal quand Harvey démarre vraiment.

Le documentaire de la BBC Katie Price: Harvey and Me a montré la mère de cinq enfants à la recherche d’un collège résidentiel pour Harvey, qui souffre d’un certain nombre de handicaps, notamment le syndrome de Prader-Willi, la cécité partielle et l’autisme.

Harvey ira à l’université à l’âge de 19 ans, et le documentaire, qui a partagé un aperçu révélateur de la vie de Katie avec lui, est même prévu pour une suite après son succès.







Mais Katie, 42 ans, a riposté aux personnes qui l’accusaient d’avoir encaissé son fils.

Elle a dit au Sun: « Il peut être bien pire [than what we show]. Mais je ne voulais pas lui montrer un effondrement massif. C’est pénible pour les gens qui regardent parce qu’il démarre vraiment. Et quand il commence, c’est comme: « Plongeon de canard, qu’est-ce qu’il va jeter? »

« Mais je pensais que je n’avais pas besoin d’ajouter cela là-dedans – je pense qu’il y en a assez pour que vous voyiez qu’il est un défi. Nous avons pris la position de ne pas l’exploiter, je ne voulais pas que les gens disent: ‘Oh regardez Katie utilise Harvey pour encaisser ‘. «







Elle a ajouté: « La BBC n’est pas une chaîne qui paie de l’argent, c’est plus une question d’éducation pour eux et tout n’est pas une question d’argent pour moi. »

Elle a poursuivi en insistant sur le fait que le documentaire avait pour but d ‘«éduquer» les gens et non de gagner de l’argent.

Katie a déclaré que le documentaire était un « voyage dans la vraie vie » sur un parent qui « se trouve être une célébrité ».

Il a été révélé hier qu’un deuxième documentaire suivra Harvey alors qu’il emménagerait dans son nouveau collège.







Une source a déclaré au Sun: « Katie a accepté une deuxième tranche, qui suivra le voyage de Harvey alors qu’il commence le collège résidentiel.

« Ils sont déjà en pourparlers sur ce qu’ils vont filmer et prévoient de commencer cet été. »

Le représentant de Katie a ajouté: « Je peux dire avec confiance qu’il y aura une deuxième partie de ce merveilleux documentaire. Katie a été inondée de demandes de suivi pour couvrir les prochaines étapes de la transition de Harvey. »

Et le représentant a confirmé au Mirror que Katie était « engagée dans des discussions » sur un deuxième documentaire.