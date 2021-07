Katie Price n’a pas faim de gloire… elle meurt de faim

Oh, Katie Price. Il y a eu des moments dans sa carrière où j’ai ressenti beaucoup d’admiration pour cette femme.

Dès le début, il était clair qu’elle favorisait une approche pragmatique.

Katie Price photographiée au début de sa carrière de mannequin Crédit : Rex

Katie a exposé et défilé publiquement sa dernière chirurgie plastique, et je ne peux pas nier que je suis assez horrifiée par les images Crédit : BackGrid

Elle a déclaré au monde une capacité intransigeante à faire sa propre chose à sa manière.

Le plus souvent, son approche allait à l’encontre des conventions et elle insistait pour proclamer que ce que tout le monde pensait n’avait pas d’importance.

Elle était fière d’être controversée. D’une femme indépendante à l’autre, je respectais ça.

Mais maintenant, elle a, une fois de plus, exposé et défilé publiquement sa dernière chirurgie plastique, et je ne peux pas nier que je suis assez horrifié par les images. En tant que maman, je me demande aussi ce que doivent ressentir ses enfants.

Katie affirme qu’elle le documente comme un récit préventif et informatif pour ceux qui envisagent une intervention chirurgicale – comme pour souligner la gravité et l’énormité de telles procédures.

«Je pourrais aller au-dessus, mais je ne veux pas avoir l’air d’un monstre», dit-elle.

« Je ne suis pas accro », proteste-t-elle. Mais l’ironie n’est pas perdue pour moi.

QUÊTE DE JEUNESSE

Je n’ai peut-être pas accès à son dossier médical complet, mais en jetant un coup d’œil au travail qu’elle a effectué, la lecture est troublante.

Au moins une douzaine d’opérations mammaires – augmentations et réductions – ainsi que des travaux du nez et des lèvres, des liftings du visage et des fesses et une révision complète du corps, y compris une liposuccion. Et tout cela pour une femme très séduisante de 43 ans seulement.

J’ai rencontré Katie pour la première fois dans les premières années de Gladiators à la télévision lorsqu’elle sortait avec « Ace », alias Warren Furman.

C’était une jolie fille mince assise sur la table avec les gladiateurs – avec son vieux nez et ses seins originaux, bien que faisant des choses suggestives au sommet d’une bouteille en verre. Mais elle semblait enfantine et fraîche.

Elle avait poursuivi une carrière dans le mannequinat seins nus – pour laquelle je n’ai aucun jugement et ne le ferai jamais – et était en train de rechercher la gloire de tous les coins, ne montrant aucune discrimination quant à son origine.

Cette fille n’avait pas faim de célébrité, elle mourait de faim et elle s’est taillée une énorme carrière. En tant que spectateur, j’ai toujours eu l’impression qu’elle était constamment à la poursuite de quelque chose.

Clairement maternelle, elle a jusqu’à présent materné cinq enfants et dit qu’elle en veut plus.

Comme moi, Katie a également poursuivi l’amour au fil des décennies. On dirait qu’elle a insisté pour chercher quelqu’un d’autre pour la compléter. Et c’est cette recherche constante de changement qui l’a probablement amenée aussi sur la voie du chirurgien.

Elle fait une analogie avec une voiture : « Vous avez un MoT et si vous avez une égratignure ou une bosse, vous le réparez. » Et comme tant de femmes, c’est ainsi qu’elle voit son corps.

S’il est possible de changer, d’altérer, de modifier, pourquoi pas vous ? Divulgation complète ici – en 2009, j’ai eu une réduction mammaire tant attendue.

Je suis allé à contre-courant de la mode du jour de l’agrandissement des seins parce que je détestais les miens depuis le jour où ils sont arrivés. Ils étaient énormes et me donnaient des douleurs au dos et aux épaules ainsi qu’une attention injustifiée.

Mon opération n’avait rien à voir avec la poursuite de la jeunesse éternelle. J’ai senti, à tort ou à raison, qu’il s’agissait d’une chirurgie correctrice. J’avais été gâté par deux bazookas anormalement gros.

Il peut être fallacieux et hypocrite de ma part de considérer mon opération comme différente de celle de Katie, mais nos objectifs étaient différents et, en ce qui me concerne, c’est fait. Ma préoccupation est que la chirurgie esthétique peut devenir une quête incessante de jeunesse, d’ajustement et de modification.

Mais c’est aussi un avec des complications potentiellement graves. Vous n’avez pas besoin d’être psychologue pour remettre en question ce qui se cache derrière la nécessité de ces procédures.

La mère de Katie a même accusé sa fille d’être accro. Je ne peux pas échapper au sentiment que la chirurgie est devenue, pour elle, une option tout aussi facile que le Botox et le remplissage le sont pour n’importe qui d’autre.

COMPLICATIONS GRAVES

Après une prise de poids récente, elle affirme avoir essayé de manger sainement, mais « ça ne changeait pas ». À quel point, sûrement, la chirurgie ne devrait pas être la première option.

Avec l’âge vient une perte de poids plus lente et le besoin d’une plus grande patience. Il y a beaucoup de contradictions à propos de Katie Price.

Son documentaire avec son fils handicapé Harvey était émouvant et montrait une mère aimante et dévouée qui se soucie de ce que les gens pensent. Extérieurement et publiquement, elle se vante de son bonheur, le montrant au monde entier à chaque occasion.

Mais il y a un manque d’honnêteté quelque part, parce qu’en interne, on a l’impression qu’elle le cherche toujours. Cette femme est née d’une beauté naturelle, avec une silhouette incroyable que j’ai toujours plutôt enviée.

Mais ses transformations constantes ne semblent pas lui avoir apporté beaucoup de bonheur car c’est un cycle perpétuel depuis 1998 lorsqu’elle s’est lancée dans ce voyage de métamorphose cosmétique.

Une belle femme avec un public énorme, un modèle avec une force intérieure convoitée par beaucoup – et pourtant une sorte de fragilité et de vulnérabilité inflexibles au fond de soi. C’est Katie Price.

J’espère sincèrement qu’elle pourra trouver le vrai bonheur intérieur et apprendre à s’aimer véritablement au lieu de croire constamment que la paix intérieure et le contentement existent sous le couteau du chirurgien.

Oui, Fern, il y a une vie après le divorce – je devrais savoir

Le mariage du présentateur de TELLY Fern Britton avec le chef de la télévision Phil Vickery a pris fin l’année dernière après deux décennies.

Fern aurait déclaré que son « mariage était mort ». Et c’est vrai, la fin d’un mariage ou d’une longue relation peut ressembler à la fin de quelque chose – comme un décès.

Le plus souvent, c’est un processus douloureux et après 20 ans ensemble, cela doit ressembler à un détachement délicat – une désintoxication, faute d’un meilleur mot. Je connais. La fin de deux de mes mariages ressemblait à ça.

Mais je me suis senti encouragé que Fern ait également dit: « Il y a la vie après. » Je l’ai déjà mentionné et le ferai à nouveau. . . Je suis désespéré pour que nous changions le récit autour du divorce.

Oui, c’est une période malheureuse et douloureuse, mais avec un plus grand nombre d’entre nous vivant plus longtemps et 42% des mariages se terminant par un divorce, nous sommes de plus en plus susceptibles d’avoir plusieurs relations sérieuses.

Nous devons ajuster nos esprits aux choses qui pourraient se terminer. Ce n’est pas toujours le pire résultat.

Parfois, les choses suivent leur cours. Ce n’est pas toujours un échec. À 64 ans, il semble que Fern soit prête pour le prochain chapitre passionnant de sa vie.

Agissons pour nous libérer de la haine

IL y a tellement plus à dire sur la question du racisme et du football qui a encore une fois fait son apparition la semaine dernière, mais très peu à ajouter.

Oui, je fais partie de ceux qui ont accidentellement fait une erreur sur mes réseaux sociaux et qui ont reçu un avertissement des géants qui nous gouvernent.

Il y a tellement plus à dire sur la question du racisme et du football Crédit : Getty

De plus, je fais partie de ceux qui ont juré de rage contre un troll en ligne qui a affirmé « Ulrika Jonsson aime le meurtre de bébés à naître d’une manière semi-sexuelle » – parce que je suis pro-choix – et j’ai été dûment signalé pour mon utilisation du langage.

Et pourtant, les propos et les attaques racistes ne sont pas contestés. Il ne suffit pas que Facebook et al insistent pour se définir comme de simples plateformes, et qu’ils lèvent les mains en l’air et disent que tout est inévitable.

Des modérateurs plus humains peuvent être un ajout extravagant à leur surveillance actuellement déficiente des commentaires, mais ils en sont certainement un qu’ils peuvent se permettre.

Quel prix l’affranchissement de la discrimination, du sectarisme, de la haine et de l’injustice ? En tant que relativement novice dans le monde des médias sociaux, j’ai hâte de lire An Ugly Truth: Inside Facebook’s Battle For Domination, écrit par Sheera Frenkel et Cecilia Kang.

J’ai si peu de compréhension des rouages ​​de la machine qui possède mes mots, mes images et probablement toute ma vie.

Jetez le soutien-gorge… mais méfiez-vous

PENSER aux seins. . . Gillian Anderson, de Sex Education et X-Files renommée, affirme qu’elle est devenue trop à l’aise pendant le verrouillage en jogging et en sweat à capuche et ne peut plus envisager de porter à nouveau un soutien-gorge.

« Je m’en fiche si mes seins atteignent mon nombril. Porter un soutien-gorge est trop inconfortable », dit-elle.

Mon avertissement à Gillian est : faites attention à ce que vous souhaitez Crédit : Getty

Et c’est le lot de toutes les femmes du pays et du monde entier – être obligées d’attacher leurs melons ou d’enfermer leurs doux petits bourgeons dans des engins maladroits et ennuyeux souvent faits de fil et de dentelle.

Je suis avec elle. Pour moi, un soutien-gorge a été un mal nécessaire car j’ai lutté pendant des années pour contenir mes seins surdimensionnés pour les empêcher de pendre sous ma cage thoracique – ce qu’ils ont fait après l’allaitement et les grossesses.

Sans exagération, j’étais exaspéré chaque matin car je devais les ramasser et se tortiller les bougres dans leurs hamacs en nylon.

Et puis j’aurais envie de pleurer car l’attache comprimait ma cage thoracique et je pouvais à peine respirer – les bretelles s’enfonçaient sans relâche dans mes épaules toute la journée.

Dans le mauvais vieux temps, mes heurtoirs étaient si gros que je devais aussi dormir dans un soutien-gorge.

Il n’est donc pas étonnant que j’ai choisi une réduction mammaire.

Aujourd’hui, j’aime l’idée de ne pas porter de soutien-gorge car mes nichons ressemblent plus à des petits groseilles.

Mais mon avertissement à Gillian est le suivant : faites attention à ce que vous souhaitez. Trop ne pas porter de soutien-gorge pourrait vous faire atterrir avec des oreilles d’épagneul ou quelques chatières sur votre poitrine.