Katie Price espère que son fils Harvey est sur la voie d’une nouvelle année très saine alors qu’il intensifie son nouveau régime alimentaire.

L’ancienne mannequin a été ouverte sur son inquiétude pour l’adolescent après que son poids a grimpé à 29 pierres en novembre.

Katie a travaillé dur pour l’aider et la mère de cinq enfants a transformé le garage de son petit ami Carl Woods en un gymnase à domicile pour son aîné.

Avant Noël, Harvey a perdu une demi-pierre en une semaine à peine après les séances d’entraînement et les repas spéciaux à l’école.

Maintenant, la famille travaille 24 heures sur 24 pour obtenir son régime alimentaire dans l’espoir qu’il continuera à perdre des kilos d’ici janvier.









Elle a posté une vidéo sur lui en train de savourer un repas sain sur Instagram après avoir admis qu’il devait réduire son poids alors que les choses commençaient à devenir incontrôlables.

Harvey est autiste, partiellement aveugle et il a le syndrome de Prader-Willi, une thyroïde sous-active et le diabète.

Son état génétique peut provoquer une faim excessive.







(Image: katieprice / Instagram)



Katie, 42 ans, a demandé l’aide de Prep Kitchen pour envoyer des repas spéciaux à l’école de son fils – et elle était ravie de sa première semaine avant leur rupture pour Noël.

Maintenant, il est de retour aux repas alors qu’il se met en forme pour 2021.

Elle a écrit: « Tellement fière de Harvey pour avoir réellement essayé de nouveaux aliments et surtout parce que ce sont des repas sains de @prepkitchenuk, c’est le début d’espoir que Harvey continue à essayer différents repas pour perdre du poids de manière saine. »

Katie était en guerre avec son ex Kris Boyson sur un tapis roulant qu’elle voulait que Harvey utilise.







(Image: katieprice / Instagram)



Elle a affirmé que son équipement de gymnastique était devenu un «walkabout» – et c’était un revers aux espoirs de son fils de perdre plus de poids.

Mais Kris a déclaré au Mirror: «Kate jetait un tapis roulant car il était cassé, elle me l’a offert et j’ai dépensé de l’argent pour le recâbler et le réparer.

«Maintenant c’est réglé, elle veut le récupérer? Je ne crois pas qu’elle le veut, je pense juste qu’elle m’utilise pour une autre histoire.

«D’abord c’était sa mère qui le voulait, maintenant c’est Harvey, décidez-vous.

«Sûrement maintenant, Carl a compris que Kate ne cesse de mentionner mon nom.