On a vu Katie Price s’appuyer sur un cadre Zimmer pour se déplacer – et dans le plus pur style Pricey, il a été rehaussé de cristaux.

La mère de cinq enfants et son petit ami Carl Woods ont été arrêtés en train de quitter leurs fouilles louées dans le Surrey pour retourner dans sa maison de Sussex, surnommée «manoir manucure».

Carl a chargé leurs biens à l’arrière d’un camion en mouvement, une de ses mains bandée après avoir brisé trois os dans un accident la semaine dernière qui l’aurait laissé « à l’agonie ».

Pendant ce temps, Katie a fait une silhouette chic en optant pour un ensemble de survêtement rose et des baskets, chassant le froid avec un gilet.

Elle s’est appuyée sur son Zimmer pour marcher après une chute de 25 pieds en Turquie au cours de l’été qui l’a laissée avec deux pieds cassés.







Les dommages étaient si graves que Katie a passé huit heures en chirurgie et les chirurgiens ont travaillé pour fusionner les os.

Heureusement pour Katie, Carl – avec qui elle a été liée pour la première fois en juillet – a été sur place pour prendre soin d’elle.

Elle a récemment parlé de ses blessures dans l’émission Channel 5 de Jeremy Vine, révélant qu’elles l’affecteraient à vie.

«Ce sont des blessures qui ont changé ma vie», a-t-elle dit, «j’ai eu du mal à marcher. Ce sera comme ça pour toujours.







«J’ai brisé mes pieds en morceaux. J’ai maintenant des vis et des plaques de métal …

«Donc je ne suis debout que pendant environ 20 minutes par jour et c’est fait pour la journée.

« Cela change la vie … J’avais besoin d’un soignant en plus d’être le soignant. Vous ne pouviez tout simplement pas l’inventer. »







Katie et Carl sont allés de mieux en mieux depuis qu’ils ont rendu public leur romance cet été.

Carl a été un succès auprès des cinq enfants de Katie et aurait même mérité un coup de pouce de ses ex Peter Andre et Kieran Hayler.

Il ne faudra peut-être pas longtemps avant que Katie accueille le bébé numéro six non plus, le couple s’ouvrant sur leurs projets pour les enfants ensemble.

Elle a même ajouté de l’huile aux incendies sur la spéculation selon laquelle elle est actuellement enceinte après avoir partagé une photo d’elle-même en berçant son ventre.







«Heureux et en bonne santé, c’est le meilleur sentiment que je connaisse. Je remercie @carljwoods de faire partie de moi x», écrit-elle ci-dessous.

Et Carl a été cassé en sortant d’un supermarché avec un kit de test de grossesse sous le bras.

Katie partage Harvey avec Dwight Yorke, Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans, avec Peter et Jett, sept ans, et Bunny, six ans, avec Kieran Hayler.