Katie Price lance une nouvelle pétition alors qu’elle continue de se battre pour Harvey’s Law

Katie Price a fait une apparition sur This Morning mardi pour discuter des derniers développements de Harvey’s Law.

La femme de 42 ans a rejoint une conversation avec la star britannique de Got Talent, Jade, qui a révélé que son frère de cinq ans, Christian, faisait l’objet de méchants trolls sur Internet depuis leur apparition dans l’émission de talents en 2020.

Jade, du groupe de chant Sign Along With Us, est devenue émue en parlant aux animateurs de This Morning Holly Willoughby et Phillip Schofield des abus que certaines personnes leur ont envoyés.

« C’est un garçon de cinq ans, qui déteste un enfant! Les trolls ont juste besoin de partir maintenant, » dit Jade alors qu’elle commençait à se réveiller.







(Image: ITV)



Katie a accepté et a déclaré: «J’adorerais aller rencontrer certains de ces trolls et leur demander ce qui leur passe par la tête.

«En gros, je lance une nouvelle pétition. Parce qu’en ce moment, ils peuvent vous fermer mais ensuite ils peuvent ouvrir un autre compte et recommencer à abuser.

«Parfois, je pense que cela les encourage. Quand j’ai nommé et humilié les gens, je pense qu’ils ont un coup de pied.







(Image: ITV)



« Mais dès que ces trolls sauront que vous serez condamné à une amende ou que vous serez inscrit sur un registre, je pense que cela ralentira », a ajouté Katie.

La maman de cinq enfants a confirmé qu’elle avait lancé une nouvelle pétition pour s’assurer que les méchants trolls Internet subissent les conséquences de leurs actions.

L’ancienne mannequin glamour, âgée de 42 ans, a fait campagne pour faire adopter la loi d’Harvey après que son fils, atteint du syndrome de Prader-Willi, ait été attaqué à plusieurs reprises par des trolls.







(Image: ITV)



Remontant à 2017, Katie a révélé qu’elle souhaitait une action plus dure contre les trolls en ligne après que son fils Harvey, maintenant âgé de 18 ans, ait fait face à une série de commentaires vils d’utilisateurs en ligne.

À l’époque, Harvey – qui est partiellement aveugle, autiste et atteint du syndrome de Prader-Willi – était la cible de méchants utilisateurs de Twitter.

Après avoir demandé l’aide de la police, Katie a été choquée d’apprendre qu’aucune accusation ne pouvait être portée contre les trolls en ligne malgré l’intervention de la police.

En conséquence, Katie a décidé de lancer une pétition appelant à l’introduction d’une nouvelle loi sévère, nommée en l’honneur de son fils aîné.

Selon la pétition, il y avait une série d’abus en ligne que Katie voulait éradiquer avec l’aide du gouvernement.