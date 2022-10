Katie Price laisse entendre qu’elle va se marier très bientôt alors qu’elle cherche un créateur de robes de mariée et montre une bague de fiançailles

KATIE Price a laissé entendre qu’elle se marierait très bientôt avec son fiancé Carl Woods, affirmant qu’elle cherchait un créateur de robes de mariée.

La star de 44 ans s’est rendue sur Instagram pour montrer sa bague de fiançailles et a demandé aux fans qui travaillaient dans l’industrie de la contacter.

La star a fait allusion à un mariage alors qu’elle demandait aux créateurs de vêtements de prendre contact[/caption]

Katie, qui s’est mariée trois fois, a révélé la belle pierre à son doigt dans une vidéo et a déclaré: “Tous les créateurs de robes de mariée qui sont créatifs et différents me DM.”

Katie et Carl, 33 ans, ont fait front commun aux National Television Awards la semaine dernière après des rumeurs partagées.

Katie avait reçu un clin d’œil pour son documentaire Katie Price: What Harvey Did Next.

Il a documenté la transition de Harvey vers une vie plus indépendante et comment lui et sa mère ont fait face aux changements sismiques dans leur vie que le déménagement de Harvey à l’université a apportés.





Katie a récemment annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle s’était séparée de Carl – avant de prétendre que son compte avait été piraté et que ce n’était pas vrai.

Cela s’est produit quelques jours seulement après que Carl a ajouté du carburant aux informations selon lesquelles il s’était séparé de Katie alors qu’il faisait une rare apparition publique sans elle.

“Tu es toujours avec Carl”, lui a demandé le mois dernier un de ses followers sur TikTok, auquel le compte de Katie avait carrément répondu : “Non”.

Cependant, Katie a posté plus tard : « Mon compte a été piraté ! Je veux confirmer que je suis toujours avec mon fiancé Carl Woods.

Katie a été fiancée huit fois et a gravi l’allée trois fois… mais les choses ne se sont pas toujours bien terminées.