Katie Price a partagé avec défi une vidéo de ses chiens en train de jouer après qu’une pétition lui ait demandé d’être interdite de posséder des animaux.

L’ancienne mannequin glamour, 42 ans, s’est rendue sur son compte Instagram pour publier un clip de son chien de protection Blade jouant avec son nouveau chien Precious et Sid, qui appartient au petit ami de Katie, Carl Woods.

À ce jour, 11 766 personnes ont signé une pétition pour l’empêcher de posséder d’autres animaux de compagnie après la mort de plusieurs animaux sous sa garde.

Mais Katie a montré qu’elle était une amoureuse des animaux alors qu’elle roucoulait sur les trois chiens en s’amusant dans son message.

Elle a dit derrière la caméra: « Tous les chiens qui jouent, regardez ils sont si mignons.













(Image: Instagram)



« Aww regarde! Considérant que Blade est un chien de protection, regarde ce qu’est un bon chien de famille, il est si doux.

«Tu es un bon garçon, Blade.

Katie a légendé la vidéo: « J’ai eu la lame il y a quelques années maintenant et j’ai des manières impeccables, un si bon chien de protection et un si bon chien de famille doux que j’adore quand ils jouent tous ensemble. »

La pétition sur Change.org, qui a refait surface ces dernières semaines, a été créée à la mort d’un chien appartenant à la fille de Katie, Princess, 13 ans.







(Image: Instagram)



Il dit: «Un chiot est mort au cours des dernières 24 heures sous la garde de Katie Price, elle a acheté ce chiot pour son enfant de 13 ans il y a 3 semaines.

« Au cours des 5 dernières années, d’autres animaux sont morts par manque de soins. Chevaux, chiens, chats, lézards, hérissons. Ce n’est pas une tragédie familiale. C’est une chose courante dans la maison de Katie Price. »

Il a poursuivi: « Deux chiens ont été écrasés. Des chiots ont été retrouvés morts en train de se noyer dans une piscine négligée. Un cheval a été écrasé sur une autoroute. Des animaux disparaissent tout simplement chez elle pour ne plus jamais être revus.







(Image: Instagram)



«Son chien de garde est entré par effraction dans le jardin de ses voisins et a tué leurs poulets. Un chien dressé pour attaquer les gens a également déchiré son chat.

« Katie est au courant de cette pétition », a déclaré son porte-parole.

« Il s’agit d’un coup dévastateur car il est totalement biaisé, basé sur des ouï-dire et non sur des faits réels.

« Katie aime ses animaux et dire le contraire est incorrect, injuste et méchant. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. »