Katie Price aurait «interdit» à son petit ami Carl Woods de faire une proposition à Noël parce qu’elle pense que c’est «trop cliché».

L’ancienne mannequin glamour de 42 ans, qui sort avec Carl depuis plus de six mois, est déterminée à épouser son beau mais n’aime pas trop l’idée d’une proposition festive.

S’exprimant lors du lancement de sa dernière collection de bombes de bain, Katie a suggéré que lorsque Carl propose, cela pourrait être une surprise.

« Il est impossible qu’il me donne une bague à Noël – c’est trop cliché », a déclaré Katie au Sun.

« Il le fera quand je m’y attendrai le moins », a ajouté la maman de cinq enfants.

Le beau Carl de Katie était également à l’événement, et a ajouté: « Elle ne saura même pas que cela arrive. »

Un représentant de Katie Price a depuis déclaré au Mirror: « Une proposition est certainement à l’ordre du jour. »

Depuis lors, le couple a partagé de nombreux clichés sucrés et a même profité de plusieurs vacances somptueuses.

Les derniers espoirs de proposition de Katie sont venus peu de temps après que le mannequin ait semblé jeter un coup d’œil à tous ses ex.

Se rendant sur Instagram plus tôt cette semaine, Katie s’est vantée que Carl Woods la traitait mieux que ses anciens partenaires.







«Jamais un homme n’a payé avant @CarlJWoods», a-t-elle écrit, à côté d’un cliché de Carl payant leur repas dans un restaurant.

Katie a été mariée à Peter Andre de 2005 à 2009, puis à Alex Reid entre 2010 et 2012 et plus récemment à Kieran Hayler, de 2013 à l’année dernière.

Bien qu’elle n’ait pas eu de chance en amour dans le passé, Katie a soutenu qu’elle avait trouvé « celui » en Carl et qu’elle était extrêmement excitée pour le mariage et les enfants avec lui.

Ces derniers mois, Katie a même cessé d’utiliser la contraception et s’est même filmée en train de faire un test de grossesse aux côtés de Carl.

