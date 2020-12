Katie Price a encore une fois insisté sur le fait qu’elle n’avait pas enfreint les règles de verrouillage du coronavirus.

Hier, elle a nié avoir enfreint les règles en posant pour une photo avec une personne extérieure à son foyer, affirmant qu’ils étaient ensemble dans une bulle de soutien.

Maintenant, l’ancienne mannequin glamour, 42 ans, a émis un autre démenti après avoir laissé ses fans confus avec un autre cliché.

Dans le nouveau, elle a été vue en train de poser avec Dhillan Bhardwaj, le propriétaire des vêtements Ratchet.

L’homme d’affaires a tenu à se vanter d’avoir rencontré la star en se vantant sur sa page Instagram: « Très heureux d’aider @katieprice dans sa nouvelle aventure vestimentaire. Vidéo YouTube ce vendredi sur sa chaîne. »







Parallèlement aux mots, Dhillan a partagé une photo de lui-même assis à côté de Katie sur les mêmes meubles gris qu’elle avait posés la veille.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, le représentant de Katie a déclaré au Mirror: « Dhillian fait partie de l’équipe de conception, il a subi des tests et est négatif. Katie ne mettrait pas son fils ou sa mère en danger – elle ne publierait pas non plus ouvertement de réunion sur son réseau social. médias pour tous pour voir s’il y avait quelque chose de contraire.

«Katie se sent désolée de devoir constamment se défendre, soyez assurés et vos lecteurs que Katie n’enfreint aucune directive.

Une bulle de soutien est l’endroit où un ménage avec un adulte rejoint un autre ménage. Les ménages au sein d’une bulle peuvent toujours se rendre visite, passer la nuit et visiter les lieux publics ensemble.







Le site du gouvernement britannique explique: « Une fois que vous êtes dans une bulle de soutien, vous pouvez vous considérer comme faisant partie d’un » foyer « . Cela signifie que vous pouvez avoir un contact étroit avec l’autre foyer de votre bulle comme s’ils étaient membres de votre propre ménage. «

En vertu des règles de niveau 2, dans lesquelles Katie vit, les gens sont invités à ne pas socialiser avec des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas ou qui ne sont pas dans leur bulle de soutien dans un environnement intérieur, que ce soit à la maison ou dans un lieu public.

Les gens sont également toujours encouragés à rester à deux mètres de distance des personnes avec lesquelles ils ne vivent pas là-bas et on leur dit de porter des masques faciaux à l’intérieur lorsqu’ils entrent en contact avec des personnes qu’ils ne rencontrent pas normalement.

Katie vit actuellement avec Carl et son fils Harvey.

Ses enfants – Junior et Princess, qu’elle partage avec l’ex Peter Andre, et Bunny et Jett, issus de son dernier mariage avec Kieran Hayler, peuvent se déplacer librement entre elle et les ménages de leurs pères selon les règles.







Hier, Katie a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas enfreint les règles de distanciation sociale lorsque les fans l’ont appelée.

Elle a été critiquée lorsqu’elle a mis en ligne un cliché qui la montrait en train de poser sur un canapé en velours écrasé moelleux chez son beau Carl Woods.

Dans le claquement, elle a pu être vue en train de lever le pouce aux côtés de Carl, de sa fille Princess, 13 ans, et d’un homme que l’on pensait être un représentant d’une société nommée Big Clothing 4 U.

En réponse à la réaction, Katie a affirmé qu’elle n’enfreignait aucune règle sur le coronavirus car l’associée commerciale se trouvait dans sa bulle de soutien.

Au cours des dernières semaines, elle a également partagé du contenu la mettant en vedette en collaboration avec une maquilleuse et un vidéaste.

La star bien-aimée a également récemment partagé qu’elle avait passé une soirée avec la mère de Carl – qu’elle rencontrait pour la première fois.

La mère de cinq enfants a déclaré qu’elle craignait pour la sécurité de son aîné Harvey, car elle pensait que s’il attrapait un coronavirus, cela « l’acheverait ».







Le jeune homme de 18 ans souffre d’un certain nombre de problèmes de santé, notamment le syndrome de Prader-Willi, la cécité partielle et l’autisme.

Katie s’inquiète également pour sa mère, Amy, qui a reçu un diagnostic de maladie pulmonaire en phase terminale en 2017.

Elle a déclaré au Sun: « Ma mère et Harvey sont à très haut risque. Vous pouvez l’entendre respirer.

« Parce que c’est un grand garçon, tu peux juste l’entendre respirer. Même s’il attrape un rhume c’est mauvais. »

Elle a ajouté: « S’il avait Covid, cela le finirait probablement. Ce n’est pas une blague. »

Elle a dit qu’en tant que famille, ils sont «vraiment, vraiment, vraiment prudents».

Mirror Online a contacté un représentant de Katie pour un commentaire.