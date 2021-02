Katie Price ignore les critiques des fans après sa fausse séance de bronzage avec sa fille Princess

Katie Price a donné aux fans un aperçu de la soirée choyée de sa fille et de sa fille, mardi.

L’ancienne mannequin glamour, 42 ans, et la jeune fille de 13 ans – qu’elle partage avec son ex-mari Peter Andre – se sont transformées en se couvrant de faux bronzage pour donner un coup de fouet à leur teint.

La mère et la fille ont posé pour un selfie alors qu’elles affichaient leurs reflets sur la page Instagram de Katie.

L’icône de la page 3 Katie a tapé à côté de l’offre, qui l’a vu et Princess se blottir ensemble: « Moi et @officialprincess_andre juste feints bronzés avec @__dollbeauty_. »

Sous l’offre, plusieurs fans de Katie ont souligné à quel point Princess était son « mini-moi ».

L’un d’eux a tapé: « Yeux exacts et points de beauté correspondants !!! Incroyable »

D’autres ont jailli: « Même belle couleur des yeux xo » et « Les deux ont la même taupe omg haha ​​x. »

Certains des fans de Katie n’ont pas été impressionnés par le fait qu’elle ait permis à sa jeune adolescente de se couvrir le corps de lotion dorée et ont exprimé leurs opinions sous le claquement, de la même manière que lorsque Katie a déclaré qu’elle laissait Princess appliquer des produits de bronzage au début du mois.

Une utilisatrice critique des médias sociaux a interrogé: « N’est-elle pas trop jeune pour ça? Vraiment vouloir savoir ce que tu fais? »

« Mais pourquoi ?? elle a beau la peau qu’elle n’a pas, sa beauté de peau magnifique et la personne qu’elle est, » un autre jib.

The Mirror a contacté le représentant de Katie pour un commentaire.

L’ancienne star de I’m A Celebrity, Katie, a déjà été critiquée pour avoir permis à ses enfants de se maquiller et de s’habiller avec ses vêtements et ses perruques.

Katie a récemment insisté sur le fait qu’elle était une « bonne maman sanglante » et déteste que les papas de ses enfants reçoivent tout le crédit.

Elle co-parents Junior, 15 ans, et Princess avec son premier mari Peter, et Bunny, sept ans, et Jett, six ans, avec son ex Kieran Hayler, tandis que le père de son fils aîné Harvey, Dwight Yorke, n’a pas été impliqué dans sa vie.

Parler à Le soleil , Katie a déclaré: « Je n’ai pas besoin de me justifier en tant que mère – je sais que je suis une putain de bonne maman.

«Je peux emmener mes enfants n’importe où et où que je les emmène, tout le monde se dit: ‘Je ne peux pas croire à quel point vos enfants sont polis, ils sont un plaisir d’avoir’, et cela dépend de moi, de leurs parents et leurs papas aussi.

« Les enfants adorent venir me voir, je suis complètement différent, je suis le plus décontracté. »