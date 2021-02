Katie Price a donné aux fans une visite de la première maison de son fils Harvey, après qu’il ait déménagé en face d’elle.

L’aîné de l’ancien mannequin glamour, Harvey, vit de manière autonome en vue de son déménagement au pensionnat, après avoir eu 18 ans l’année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, la fière maman Katie, 42 ans, a acheté à Harvey une maison de trois chambres à deux pas de chez elle, afin que le couple puisse facilement entrer et sortir pour se voir.

Et Katie a emmené ses abonnés YouTube visiter la nouvelle demeure de son fils dans sa dernière vidéo.

La fière maman de cinq enfants a révélé que Harvey adorait passer du temps seul.







«Ce n’est pas ici que nous vivons, c’est ici que Harvey vit prêt pour son passage à l’université. C’est plus calme pour lui; il s’habitue à son propre espace et il y a évidemment de la place si je reste ici et que nous sommes seulement de l’autre côté de la route .

« Et il adore ça. »

Katie a expliqué qu’elle avait installé des caméras dans chaque pièce de la nouvelle maison de son fils afin de garder un œil sur lui en cas d’urgence.







(Image: Katie Price / Youtube)







(Image: Katie Price / Youtube)



Mais il semble que Harvey se débrouille incroyablement bien en vivant seul et se concentre avant tout sur ses études.

L’adolescent a installé un bureau dans le salon, avec un ordinateur et toutes ses fournitures scolaires.

A l’étage, Harvey a sa propre chambre avec une machine à bulles à côté de son lit.







(Image: Katie Price / Youtube)







(Image: Katie Price / Youtube)



Un jouet de Barney est posé sur sa table de chevet et il a équipé ses murs d’affiches et de tentures murales qui ajoutent une touche de couleur à sa chambre d’adolescent.

Ailleurs, Katie a également aménagé une autre chambre d’amis qu’elle a dit qu’elle utilisera lorsqu’elle restera.

La star de la télé-réalité a mis sa propre marque sur la chambre en ajoutant une coiffeuse scintillante avec du maquillage et une couronne éblouissante qui se lit comme suit: « cher ».







(Image: Katie Price / Youtube)



Katie est actuellement en mission pour aider son fils à perdre du poids et a interdit toutes les collations de son réfrigérateur de cuisine.

Ouvrant le frigo dans la vidéo, elle a déclaré: «Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas grand-chose à manger la nuit.

Katie a récemment révélé que son fils avait atteint 29 pierres et qu’elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour l’aider à perdre du poids.

Harvey vit avec une maladie génétique rare, le syndrome de Prader-Willi et une dysplasie septo-optique qui affecte sa fonction cérébrale, ses hormones, sa vision et conduit à des problèmes de faim et de surpoids.







(Image: Katie Price / Youtube)



En tant qu’enfant, il a également été diagnostiqué comme autiste et a une longue liste d’autres problèmes de comportement et de santé, ce qui lui donne un avenir imprévisible alors qu’il s’aventure à l’âge adulte.