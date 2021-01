Katie Price a été désignée par les fans pour avoir fait la promotion d’une «arnaque» après les avoir encouragés à investir de l’argent dans un trader Forex non autorisé sur Instagram.

La star de télé-réalité a approuvé avec enthousiasme la page Instagram XChloesWorld, qui se vante d’être un moyen simple et rapide de gagner de l’argent.

Après avoir été contactées par The Mirror, les autorités financières ont publié un nouvel avertissement mis à jour pour les consommateurs et ont demandé que le commerçant en ligne non autorisé soit supprimé.

Katie a affirmé qu’elle n’était pas au courant des avertissements antérieurs des autorités financières.

Son représentant a déclaré au Mirror: « Katie ne serait jamais sciemment impliquée dans des escroqueries et ne souhaite plus aucune association avec de telles entreprises. »









Elle a ajouté que davantage de législation était nécessaire.

Le représentant a déclaré: « Katie prendra position pour les éradiquer. La légalisation est nécessaire pour protéger les clients et ceux qui, sans le savoir, sont engagés dans la promotion de ce qui semble être une marque légitime. »

Dans son message, Katie a déclaré aux fans: « Il y a tellement d’argent à gagner sur les marchés » et les a rassurés sur le fait que celui dont elle faisait la promotion, XChloesWorld, « avait confiance dans le marché commercial ».

Le profil Instagram auquel Katie est lié est couvert de photos brillantes d’une brune en train de vivre, entrecoupées de messages de clients parlant de l’argent qu’ils ont gagné.

La Financial Conduct Authority a mis en garde à plusieurs reprises contre les traders Forex non autorisés utilisant des profils de médias sociaux flashy pour faire croire aux abonnés qu’ils peuvent négocier en ligne et gagner rapidement des milliers.









Les traders du Forex spéculent si la valeur d’une devise, comme la livre sterling, augmentera ou diminuera par rapport à une autre, comme le dollar américain.

Cependant, si les investisseurs font appel à une entreprise non autorisée, ils n’auront pas accès au Financial Ombudsman Service ou au Financial Services Compensation Scheme (FSCS), il est donc peu probable qu’ils récupèrent leur argent si les choses tournent mal.

Katie a écrit sur son Instagram que ses 2,3 millions d’abonnés pourraient trouver « difficile de différencier les méchants des bons ».

Après avoir été contactée par The Mirror, la FCA a déclaré sur son site Web: «Le mardi 12 janvier, nous avons mis à jour notre mise en garde contre un commerçant en ligne non autorisé utilisant Instagram, connu sous le nom de chloefxtrades / chloehenx, pour inclure un autre compte xchloesworld.

« Ce compte a fait l’objet d’une large promotion sur les réseaux sociaux et nous voulons que les consommateurs sachent qu’il n’est pas autorisé par nous. Nous avons demandé que le compte soit supprimé. »









Les fans de Katie n’ont pas tardé à se demander si elle avait entièrement étudié son message, qu’elle avait supprimé après avoir été contactée par The Mirror.

Alors que Katie avait désactivé les commentaires sur le message, ils se sont tournés vers sa précédente image Instagram pour demander: « La raison pour laquelle vous avez désactivé les commentaires sur votre dernier message est-elle une arnaque? »

Un autre adepte a écrit: « A signalé l’escroquerie de forex, on n’apprend jamais. »

Et un troisième a averti: « Vous avez désactivé les commentaires concernant l’arnaque? Les commerçants en ligne promettent des rendements garantis très lucratifs qui ont tendance à s’arrêter après que les victimes ont investi de l’argent et obtenu leur premier tour de bénéfices.