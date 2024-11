Katie Price face à de nouvelles séries d’accusations de la part de l’ex Carl Woods

L’ex-fiancé de Katie Price, Carl Woods, ne s’arrête pas aux premiers avertissements adressés à son partenaire actuel.

Woods affirme maintenant que l’ancien mannequin Glamour a admis une fois l’avoir trompé avec l’ancien capitaine de polo anglais Jamie Morrison, qui a joué au polo avec le prince William et le prince Harry et aurait entraîné le premier, Le Soleil signalé.

Le concessionnaire automobile, 35 ans, a affirmé que cet aveu était intervenu après avoir confronté la mère de cinq enfants, 46 ans, à propos d’une aventure d’un soir avec Morrison, 47 ans, après un événement dans son club de polo.

« Elle a passé la nuit avec Jamie Morrison après une épreuve de polo dans son club », a-t-il déclaré en faisant référence à une sortie familiale en août 2022 dans son club de polo à Windsor, Berks.

Woods a ajouté que Price avait avoué l’aventure de 2022 après que des inconnus lui aient envoyé un message à ce sujet sur les réseaux sociaux.

« Des vidéos ont été publiées d’elle ivre avec un DJ au hasard, ce qui était embarrassant, et elle n’est pas rentrée à la maison. Elle m’a dit qu’elle restait chez une amie. Quelques mois se sont écoulés et pendant ce temps, les gens m’ont envoyé des messages, le nommant et disant qu’elle avait été avec lui.

Woods, qui s’est séparé de Price à Noël dernier, est entré un peu plus dans les détails en déclarant : « Elle a parlé à l’assistante personnelle de Jamie toute la semaine. Elle avait dit qu’elle avait vraiment hâte de le voir et qu’ils étaient de bons amis. Mais ensuite quelques personnes les ont vus ensemble au polo et il avait apparemment parlé de cette soirée à des amis, alors ça m’est revenu.

Jamie a nié toutes ces allégations lorsque le média a contacté l’ancienne star du polo anglais en novembre 2022.

À l’époque, Price a publié des photos d’elle-même, de sa sœur Sophie et de sa mère Amy au Royal County of Berkshire Polo Club.

« Je l’ai confrontée et elle a essayé de le nier, mais elle l’a ensuite admis », se souvient-il, ajoutant : « Je suis tombé à genoux, incrédule. Elle a dit que c’était parce que nous ne nous entendions pas. »

Sa récente allégation intervient après que la publication a découvert la semaine dernière que Carl s’était également disputé avec Katie au sujet d’une conversation explicite avec un footballeur anglais, ce qui l’avait amenée à s’enfuir et à se casser les pieds lors d’une chute dans leur hôtel de vacances en Turquie en 2020.