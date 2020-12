Katie Price a clairement indiqué qu’elle espérait devenir Mme Woods.

Et il semble que son petit ami Carl Woods ait compris l’allusion car il a déjà déboursé pour une bague de fiançailles pour l’ancien mannequin glamour, 42 ans, et a révélé qu’il avait planifié comment il allait poser la question.

L’ancienne personnalité de Love Island, 31 ans, dit que l’icône Katie – qui a déjà été mariée et divorcée trois fois – lui demande quotidiennement quand il pliera le genou, mais il est catégorique: le moment où il lui demandera d’être sa femme sera une surprise.

Et partageant qu’il est un homme romantique, Carl promet que le geste sera « comme jamais auparavant » après que Katie l’ait averti qu’il ferait mieux de tout faire sur le rocher.

Carl a déclaré au Sun: « Elle me demande tous les jours quand je vais proposer mais on ne s’y attendra jamais. Ce sera quand elle n’aura aucune idée f * ing. » Je sais ce que je vais faire – c’est prévu , et elle sera en larmes. Et quand nous nous marierons, ce ne sera plus rien avant.







Et prouvant que Katie attend une bague à couper le souffle, après qu’il ait mis en œuvre ses plans, elle l’a averti à mi-entretien: « Et rappelez-vous, la bague de fiançailles dit aux gens exactement quel genre d’homme vous êtes, elle doit être vraiment grande et brillante – J’aime le bling.

Katie a ajouté qu’elle soupçonne que Carl a déjà demandé à son fils Junior, 15 ans, qu’elle partage avec son ex Peter Andre, la permission de lui donner la main en mariage, alors qu’elle jaillissait: « Il m’avait prévenu que cela n’allait pas arriver et il dit cela n’arrivera pas non plus dans les prochaines semaines – mais ce sera en 2021 et j’ai hâte. Carl est très proche de Junior et il sait qu’il doit lui demander la permission de m’épouser. Je pense qu’il est déjà c’est fait. »

Il y a quelques semaines, des rapports ont révélé que Katie avait «interdit» à son Carl Woods de proposer à Noël parce qu’elle pense que c’est «trop cliché».

S’exprimant lors du lancement de sa dernière collection de bombes de bain, Katie a déclaré au point de vente: « Il est impossible qu’il me donne une bague à Noël – c’est trop cliché. »







Les deux hommes ont officialisé leur relation au cours de l’été et ont été ouverts sur leur amour l’un pour l’autre.

Katie s’est récemment vantée que Carl la traitait mieux que n’importe lequel de ses anciens partenaires.

«Jamais un homme n’a payé avant @CarlJWoods», a-t-elle écrit, à côté d’un cliché de Carl payant son repas au restaurant.

Katie a été mariée à Peter Andre de 2005 à 2009, puis à Alex Reid entre 2010 et 2012 et plus récemment à Kieran Hayler, de 2013 à l’année dernière.







Bien qu’elle n’ait pas eu de chance en amour dans le passé, Katie a soutenu qu’elle avait trouvé «celui» en Carl et qu’elle était extrêmement excitée pour le mariage et les enfants avec lui.

Ces derniers mois, Katie a même cessé d’utiliser la contraception et s’est même filmée en train de faire un test de grossesse aux côtés de Carl.

