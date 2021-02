Katie Price a exhorté tout le monde à se faire vacciner contre le coronavirus.

Cela vient après que son fils Harvey ait eu une réaction « unique » à son jab, et a dû être transporté à A&E hier soir.

Mettant à jour les fans plus tôt dans la journée, Katie a déclaré que Harvey était « tout va bien » après son retour à la maison, et a partagé ce soir une vidéo du jeune de 18 ans en train de se détendre.

Harvey est né avec un certain nombre de handicaps, dont la dysplasie septo-optique et le syndrome de Prader-Willi.

Il est également autiste et partiellement aveugle.

Les médecins lui ont dit que c’était une réaction à sa récente vaccination Covid.

Certains ressentent des effets secondaires mineurs du vaccin, mais ils sont temporaires et légers, tandis que les réactions graves sont très rares.







(Image: BBC)



Le NHS dit que les symptômes les plus courants du coronavirus sont une sensation de fatigue, un mal de tête, une sensation de douleur ou une sensation de malaise.

Maintenant, Katie a souligné la nécessité du vaccin, tout en rendant hommage au NHS.

« Je suis émerveillée par le NHS – ils sont incroyables, sans eux Harvey ne serait pas ici aujourd’hui », a-t-elle déclaré au Sun.







(Image: INSTAGRAM)



«Je ne veux pas que quiconque s’inquiète pour lui car il va bien maintenant à la maison en train de manger un gâteau aux carottes.

« Malgré la réaction de Harvey, il est unique en son genre, le coup de Covid est si important, en particulier pour ceux qui sont dans les catégories à haut risque.

« Je suis tellement plus heureux de savoir qu’Harvey est plus en sécurité maintenant qu’il a eu le sien. »

Et le représentant de la star a ajouté à la publication: «Katie aimerait que les autorités médicales considèrent que les personnes atteintes de maladies complexes et rares devraient être vaccinées sous une surveillance médicale stricte et surveillées pendant 24 heures car leur système immunitaire peut réagir différemment.









« Le traitement peut alors être administré immédiatement. Cela dépendra des ressources mises à disposition à cet effet. »

Dans une vidéo partagée sur Instagram de Katie ce soir, Harvey a déclaré à la caméra qu’il était « tellement heureux » en remerciant les sympathisants pour leurs aimables paroles et en leur disant qu’il les aimait.

Pendant ce temps, Katie a récemment confirmé qu’elle et Harvey tourneraient un suivi du documentaire de la BBC Katie Price: Harvey & Me.







(Image: BBC)



Le documentaire l’a vue lutter contre la décision d’envoyer Harvey à l’université après ses 18 ans.

Et cela a été salué par les fans, dont beaucoup ont admis ne pas avoir réalisé à quel point Katie travaille dur en tant que maman.

Elle a également Junior, 16 ans, et Princess, 13 ans, avec Peter Andre, et Jett, sept ans, et Bunny, six ans, avec Kieran Hayler.