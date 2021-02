Katie Price évite une amende après avoir été interrogée par des flics car elle est accusée d’avoir brisé le verrouillage

Katie Price ne sera pas condamnée à une amende après que la police a enquêté sur elle et son petit ami Carl Woods « enfreignant les règles de verrouillage ».

L’ancienne mannequin et son petit ami ont été interpellés par la police après avoir été accusés d’avoir enfreint les règles de verrouillage pendant un week-end secret pour la Saint-Valentin, a révélé The Mirror.

Katie, mère de cinq enfants, avait affirmé que Carl Woods, 32 ans, s’était allongé dans une cabine remplie de ballons dans le jardin arrière de sa maison dans l’Essex pendant les vacances romantiques – mais le couple avait en fait voyagé à plus de 180 km. au Shropshire dans une cabane dans les bois.

La tanière d’amour faisait partie de Henlle Hall, Henlle, Gobowen, à Oswestry.

Mais maintenant, il a été rapporté que Katie ne subirait aucune répercussion puisque la police de West Mercia a décidé que Katie avait fait le voyage à des fins de travail «légitimes», rapporte The Sun.









Shropshire DCI Rik Klair a déclaré à la sortie: « Nous avons reçu dimanche 14 février des informations faisant état d’une possible violation de Covid à un endroit près d’Oswestry.

«Les agents étaient présents et après avoir parlé au directeur des locaux, ils ont identifié que deux personnes séjournaient à cet endroit.

« Il a été constaté qu’ils étaient là à des fins commerciales légitimes et qu’ils n’avaient reçu aucune amende.

« Nous continuons à assurer la liaison avec les locaux pour voir s’il y a eu une quelconque infraction à la réglementation Covid-19 de leur part. »







Plus tôt ce soir, le propriétaire de Henlle Hall, Cosmo Lloyd a déclaré au Mirror: « J’ai vu la police moi-même dimanche et ils ont dit qu’ils cherchaient Katie Price.

« Nous sommes fermés mais on nous a dit qu’ils étaient là pour une séance photo pour promouvoir des vêtements. J’ai emmené la police sur la propriété et la police leur a parlé. »

Avant de se rendre dans le Shropshire, le couple avait posé pour des photos devant la maison de Carl, qui vit à Dunmow, Essex.







Katie a été vue en train de recevoir un énorme bouquet de fleurs – qui coûterait 10000 £ – alors qu’ils étaient sur le point de passer leur première Saint-Valentin ensemble.

Elle a ensuite partagé une vidéo Instagram de l’intérieur d’une cabine – identique aux photos sur le site Web de Henlle Hall de ses lodges luxueux – et Katie a déclaré: « Carl est tellement incroyable. Je ne m’attendais pas à tout cela. Il y a une cabine dans le le jardin et les décorations sont incroyables. Il y a eu tellement de réflexion et il n’a rien obtenu gratuitement – il a tout conçu et payé lui-même. »

The Mirror a contacté un représentant de Katie pour un commentaire.

