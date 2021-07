Katie Price et Theo Walcott se joignent à 795 000 fans dans une pétition appelant à interdire à vie les racistes du football

KATIE Price a rejoint 795 000 fans et célébrités pour signer une pétition appelant à bannir à vie les racistes vils du football.

La campagne en ligne a été lancée après que Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont été pris pour cible à la suite de la défaite déchirante des Trois Lions.

Katie Price a partagé une pétition appelant à l’interdiction des racistes du football

Une série de personnalités sportives et de célébrités font partie de ceux qui partagent la pétition, qui a reçu 795 000 signatures depuis son lancement hier.

L’ancienne star anglaise Theo Walcott, le mannequin Katie Price et les acteurs Russell Tovey et Will Poulton font partie des noms célèbres qui partagent la campagne.

La légende du rugby et vainqueur de la Coupe du monde d’Angleterre Phil Vickery et le comique Eddie Izzard ont également exhorté les gens à le soutenir.

La pétition, intitulée « Interdire à vie les racistes de tous les matches de football en Angleterre », a été créée par la militante antiraciste Shaista Aziz et ses amis.

« PAS DE PLACE POUR LES RACISTES »

On y lit : « En tant que fans de football multiraciaux, nous nous sentons enfin représentés par cette équipe d’Angleterre antiraciste et inclusive.

« Nous ne pourrions être plus fiers ou inspirés par notre magnifique équipe et par leur talent, leur bravoure, leur leadership et leur amour pour tous.

« L’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate joue pour nous TOUS. Leur vision est une vision inclusive et cela compte plus que JAMAIS – c’est pourquoi nous sommes fiers de cette équipe et pourquoi ils sont si chéris et aimés par beaucoup d’entre nous.

« Il ne devrait pas y avoir de place pour les racistes et le fanatisme dans le football ou la société. »

Les as des Trois Lions ont été frappés d’abus racistes malades après le chagrin d’amour de l’Angleterre contre l’Italie.

Des trolls débiles ont laissé des messages ignobles et ont envoyé des émoticônes de singe aux jeunes joueurs.

Twitter a déclaré avoir supprimé plus de 1 000 messages au cours des dernières 24 heures.

‘JE NE M’excuserai JAMAIS POUR QUI JE SUIS’

Les racistes ont depuis été critiqués par les joueurs du prince William, de Boris Johnson et de l’Angleterre après avoir provoqué l’indignation mondiale.

Harry Kane a également adressé un message aux soi-disant fans derrière les abus, en disant: « Nous ne voulons pas de vous. »

Et le PM a utilisé une adresse nationale sur Covid pour dire aux responsables de « ramper sous le rocher d’où vous êtes sorti ».

Rashford s’est également exprimé et a déclaré qu’il était « au bord des larmes » après que des partisans ont couvert son mémorial vandalisé d’hommages.

Le héros anglais a partagé une lettre écrite par un fan de neuf ans, qui a déclaré qu’il serait « toujours fier » de l’attaquant d’Utd.

Rashford a déclaré: « Je peux recevoir la critique de ma performance toute la journée, ma pénalité n’était pas assez bonne, elle aurait dû entrer.

« Mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis et d’où je viens.

« Je n’ai pas ressenti de moment plus fier que de porter ces trois lions sur ma poitrine et de voir ma famille m’encourager dans une foule de dizaines de milliers de personnes.

« Les messages que j’ai reçus aujourd’hui ont été positivement accablants et voir la réponse à Withington m’a mis au bord des larmes. »

Il a ajouté : « Je suis Marcus Rashford, 23 ans, homme noir de Withington et Wythenshawe, dans le sud de Manchester.

« Si je n’ai rien d’autre, j’ai ça.

Theo Walcott a également signé et partagé la pétition

Rashford a dénoncé les abus racistes

Bukayo Saka faisait partie des joueurs ciblés

Gareth Southgate réconforte Jadon Sancho après son chagrin d’amour