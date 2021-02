Katie Price et sa fille sosie, Princess, ont profité d’une fausse séance de bronzage ensemble dimanche.

Ennuyée en lock-out, la fière maman de cinq enfants, Katie, semblait s’être livrée à une séance de soins aux côtés de sa fille de 13 ans.

Prenant à ses histoires Instagram, Katie a documenté un certain temps mère-fille alors qu’elle s’assit pour regarder la télévision aux côtés de Princess et de son beau Carl Woods, 32 ans.

Apparaissant devant la caméra avec un teint bronzé, Katie a déclaré à ses 2,4 millions de followers: «C’est dimanche soir et je suis prête à regarder Finding Alice avec mon homme.

La mère de la princesse a laissé échapper que l’adolescente avait également giflé sur un faux bronzage lorsqu’elle a décrit sa fille comme «une fausse princesse bronzée» dans la douce vidéo.

Le mini-moi de Katie avait l’air visiblement plus sombre que d’habitude, et elle a rapidement caché son visage de la caméra, ayant paru timide.

«Oh non, ça a mal tourné. Vous avez tous les deux l’air orange! a commenté un adepte peu impressionné.

«La princesse est trop jeune pour porter du faux bronzage? Cela ne lui semble pas naturel », a fait écho un autre.

Un troisième a plaisanté: « Les oompa loompa les plus magnifiques que j’aie jamais vu. »

«Vous êtes superbes, mesdames!» un fan a écrit.

« Awh, la princesse est si douce, » jaillit un autre.

L’ancienne star de I’m A Celebrity, Katie, a déjà été critiquée pour avoir permis à ses enfants de se maquiller et de s’habiller avec ses vêtements et ses perruques.







Cela vient après que Katie a récemment insisté sur le fait qu’elle était une « bonne maman » et qu’elle déteste quand les papas de ses enfants ont tout le crédit.

Elle co-parents Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans, avec son premier mari Peter Andre, et Bunny, sept ans, et Jett, six ans, avec son ex Kieran Hayler, tandis que le père de son fils aîné Harvey, Dwight Yorke, n’a pas été impliqué dans son la vie.







Parler à Le soleil , Katie a déclaré: « Je n’ai pas besoin de me justifier en tant que mère – je sais que je suis une putain de bonne maman.

«Je peux emmener mes enfants n’importe où et où que j’aie emmené mes enfants, tout le monde se dit: ‘Je ne peux pas croire à quel point vos enfants sont polis, ils sont un plaisir d’avoir’, et cela dépend de moi, de leurs parents et leurs papas aussi.

« Les enfants adorent venir me voir, je suis complètement différent, je suis le plus décontracté. »

Mirror Online a contacté le représentant de Katie pour commentaires.