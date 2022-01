Katie Price et Carl Woods sont repérés à la clinique de fertilité après avoir partagé leurs plans pour le premier bébé ensemble

KATIE Price et Carl Woods ont été aperçus dans une clinique de fertilité de Londres quelques jours seulement après avoir révélé qu’elle voulait le bébé numéro six cette année.

Le couple s’est tenu la main alors qu’ils se dirigeaient vers l’Académie de fertilité et de gynécologie, images obtenues par l’émission Star.

Carl Woods et Katie Price, photographiés à la maison, ont été aperçus dans une clinique de fertilité aujourd’hui[/caption] Pennsylvanie

Katie a annoncé qu’elle avait rejoint OnlyFans cette semaine alors qu’elle était habillée en nonne[/caption]

Katie, 43 ans, portait un survêtement en velours pêche et une veste crème courte, tandis que Carl, 32 ans, portait un survêtement Adidas gris et blanc.

Plus tôt cette semaine, Katie a révélé qu’elle espérait avoir son sixième bébé – et le premier avec Carl – cette année.

L’ancien mannequin glamour, qui a rejoint le service d’abonnement pour adultes OnlyFans, s’est fiancé à Carl en avril de l’année dernière.

La star de télé-réalité est déterminée à faire de 2022 son année et a beaucoup de choses à espérer – y compris marcher dans l’allée pour la quatrième fois et avoir un autre bébé.

Katie nous a dit : « Nous nous marierons cette année.

« Ouais, je suis excité. Comme je l’ai dit, vous pourriez même en voir des aperçus sur la chaîne OnlyFans, mais certainement aussi sur YouTube !

« C’est juste excitant, le bébé cette année, j’espère que le bébé. »

Katie a également confirmé qu’elle avait choisi un style de robe qu’elle aimait, mais qu’elle cherchait toujours des lieux de mariage pour leur grand jour.

La star de la télévision a choqué les fans en se déguisant en nonne pour révéler sa dernière entreprise lucrative.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Katie a expliqué: « Donc, la raison pour laquelle je suis venue en tenue de nonne, c’est parce que je suis pure et que je suis en fait innocente. Nouvelle année, nouveau départ.

« Faire ma chaîne OnlyFans est quelque chose pour lequel je suis né. C’est quelque chose que je suis né pour faire. J’ai fait du glamour pendant des années. Je suis tellement excité que je n’ai personne sur mon chemin.

« Il n’y a plus de magazines de gars, je ne fais pas ça pour rien. J’ai toujours été payé pour faire ce que je fais. Pourquoi voudriez-vous simplement donner cela? Je pense que mon corps est précieux, ce sont mes règles. Je veux dicter la façon dont je montre mon corps.

Katie s’est fiancée à la star de Love Island Carl, 32 ans, en avril 2021 après dix mois de fréquentation.

Le couple était copain depuis des années mais a commencé à se fréquenter en juillet 2020 lorsqu’ils ont été mis en place par un ami commun.

Le mannequin a déjà été marié à Peter Andre, 48 ans, et Kieran Hayler, 34 ans.

Elle a également été fiancée à l’ancien gladiateur Warren Furman, 49 ans, au mannequin argentin Leandro Penna, 36 ans, et à l’entraîneur de fitness Kris Boyson, 29 ans.

Katie est déjà maman de Harvey, 19 ans, qu’elle partage avec Dwight Yorke, 50 ans.

Junior, 16 ans, et Princess, 15 ans, sont issues de son précédent mariage avec Peter.

La télévision partage également Jett, huit ans, et Bunny, sept ans, avec l’ex Kieran.

