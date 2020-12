Katie Price, 42 ans, et le beau Carl Woods, 31 ans, font de la remise en forme de son fils aîné Harvey leur priorité.

Harvey, 18 ans, a le syndrome de Prader-Willi, une thyroïde sous-active, le diabète, est autiste et partiellement aveugle – ce qui l’a conduit à lutter contre la prise de poids et il pèse maintenant 29 pierres.

Et alors qu’ils essaient d’aider Harvey – que Katie partage avec son ex Dwight Yorke – Carl a transformé son garage en salle de fitness pour que l’adolescent puisse transpirer à la maison.

Carl a déclaré au Sun: «Kate et moi avons équipé mon garage de matériel de fitness, et tout est pour Harvey.

« Il aime faire des choses avec moi et Kate. S'il nous voit faire ça, je pense qu'il le fera avec nous. »











Carl a ajouté qu’il était difficile pour Katie de contrôler l’apport alimentaire de Harvey.

Il a dit: « Ce n’est pas du tout une vie facile pour Kate. Elle préfère de loin le faire manger sainement mais il ne veut pas le faire. Affamez-vous le garçon? Et lui causez des problèmes de cette façon. »

L'ancienne mannequin glamour Katie a exprimé ses craintes pour son fils alors que son poids continue de grimper sur la balance.











Cette année, le 12 juillet, Harvey a été transporté d’urgence à l’hôpital Epson de Surrey après avoir souffert de problèmes respiratoires et d’une température en flèche au milieu de la pandémie de coronavirus.

Il a été placé en soins intensifs où il est resté pendant des jours avant d’être transféré dans une autre partie de l’hôpital.

Le 21 juillet, Harvey a finalement pu rentrer chez elle et retrouver sa famille et un initié a déclaré à MailOnline que le passage à l'hôpital de Harvey signifiait que Katie était plus déterminée que jamais à ce que son fils perde du poids.











Ils ont partagé: « Katie est sur le point de se lancer dans un nouveau régime avec Harvey dans l’espoir de pouvoir réduire son poids. »

« Les médicaments d’Harvey le laissent avec un appétit insatiable – Katie se bat constamment! Mais maintenant, avec l’aide d’un spécialiste, Katie espère pouvoir aider à maintenir le poids d’Harvey dans un avenir immédiat. »

