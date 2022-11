Katie Price est son pire ennemi, dit son ancienne co-star de I’m A Celeb qui est allée à son mariage avec Peter Andre

La star de I’M A Celebrity, Jennie Bond, a déclaré que son ancienne co-star Katie Price pouvait être sa “pire ennemie” en ce qui concerne sa renommée.

Le correspondant royal et l’ancien mannequin Page Three sont devenus des amis et des camarades de camp improbables lorsqu’ils ont été réunis pour la série 2004 de l’émission ITV jungle.

Au cours de la diffusion de l’émission, Katie a rencontré et est tombée amoureuse de Peter Andre, le couple se mariant plus tard et ayant deux enfants avant de divorcer en 2009.

Katie est devenue célèbre pour sa vie en montagnes russes, qui au cours de la dernière année seulement a vu une relation se séparer, son chien mourant, un diagnostic potentiel de TDAH, des affaires judiciaires liées à la faillite et une série de nouvelles procédures de chirurgie plastique.

Alors que Jennie est sympathique envers Katie et sa vie, elle ajoute que le monde de la renommée vient avec ses prises, quelque chose que son ancienne co-star a traité plus que plus.

Parler à Le Soleil en ligne, elle a dit : « Vous savez, je ne lui ai pas parlé depuis un bon bout de temps. Je pense que la célébrité a, c’est toujours une arme à double tranchant.

« Je veux dire, je suis à peine célèbre. Elle est extrêmement célèbre. C’est une épée à double tranchant. Et je pense qu’elle a ressenti le côté tranchant, plus que juste.

“Mais je pense qu’elle serait aussi la première à admettre qu’elle est parfois sa pire ennemie, peut-être.”

Jennie s’est finalement classée deuxième de la série 2004, avec Peter à la troisième place et Katie à la cinquième. La série a finalement été remportée par Kerry Katona cette année-là.

Les commentaires du journaliste interviennent au milieu d’une semaine mouvementée pour Katie, dont la séparation d’avec le fiancé Carl Woods a été confirmée, peu de temps avant qu’il ne soit révélé qu’un de ses chiens bien-aimés a été tué après avoir été écrasé.

Carl, 33 ans, est allé sur Instagram Live pour déclarer sa relation avec Katie terminée et a déclaré: “J’ai découvert hier que Katie m’a trompé.”

Il a ajouté aux affirmations: «Il n’y a pas de moyen facile pour moi de dire cela. Pour être honnête, c’est assez embarrassant mais Katie et moi ne sommes plus ensemble.





“J’ai découvert hier que Katie m’avait trompé. Elle a admis qu’elle m’avait trompé. Elle a couché avec quelqu’un d’autre.

« Alors oui, c’est la fin de ça, je suppose. Je vais juste devoir me concentrer sur ma reconstruction et remettre ma vie sur les rails et me concentrer sur moi. Mais c’est fait. »

Le poméranien Sharon de Katie a été tué après avoir traversé une porte ouverte sur l’A24.

I’m A Celebrity est diffusé les soirs de semaine à 21 h sur ITV et diffusé sur ITVX.

