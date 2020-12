Katie Price serait «dévastée» après que quelque 7 600 personnes aient signé une pétition lui interdisant de posséder des animaux à vie à la suite de la mort d’un certain nombre d’animaux sous sa garde.

Katie est restée désemparée pendant l’été lorsque son magnifique chiot Rolo est mort dans un horrible accident.

Le petit bouledogue français, qu’elle a acheté pour le 13e anniversaire de sa fille Princess, a étouffé à mort après s’être retrouvé coincé sous un fauteuil électrique chez Katie.

Elle s’est battue vaillamment pour réanimer le chiot, en lui administrant la RCR et en le conduisant chez le vétérinaire, où elle a appris qu’il était malheureusement trop tard.

Et après le décès tragique du chiot, une pétition a été lancée pour interdire à l’ancien mannequin glamour de posséder plus d’animaux de compagnie.

La pétition disait: «Un chiot est mort au cours des dernières 24 heures sous la garde de Katie Price, elle a acheté ce chiot pour son enfant de 13 ans il y a 3 semaines.

«Au cours des 5 dernières années, davantage d’animaux sont morts par manque de soins.

«Chevaux, chiens, chats, lézards, hérissons. Ce n’est pas une tragédie familiale. C’est une chose courante chez Katie Price. »

On dit que la star de télé-réalité est «consciente» de la pétition et qu’elle est «dévastée».

« Katie est au courant de cette pétition », a déclaré son porte-parole.

« Il s’agit d’un coup dévastateur car il est totalement biaisé, basé sur des ouï-dire et non sur des faits réels.

« Katie aime ses animaux et dire le contraire est incorrect, injuste et méchant. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. »

Katie n’avait acheté Rolo que pour remonter le moral de sa fille adolescente, la princesse, après que leur bien-aimée Sparkle alsacienne ait été renversée par une voiture et tuée.

Elle a adopté le chien de race en janvier 2019, mais il a continué à s’échapper de son manoir du West Sussex et à se précipiter sur l’A24 à proximité.

La demi-sœur de Sparkle, Bear, a eu trois expériences de mort imminente en quelques semaines sur la même route et a heureusement été retrouvée sur la route à deux voies par un policier.

Et après une altercation avec un autre chien en avril 2019, Katie a rapatrié le chien de 1000 £ pour sa propre sécurité.

Pendant ce temps, c’est le même tronçon de route qui a coûté la vie à l’un des chevaux bien-aimés de Katie après s’être échappé d’un champ en 2014.

Allemagne Shepherd Queenie a également été tué par un automobiliste en 2018 – cette fois dans un délit présumé et dirigé par un livreur de pizza.

Katie a affirmé que le lézard était rempli de chagrin lorsque la princesse et son frère Junior ont emménagé avec leur père Peter Andre pour l’été et qu’il est resté avec Katie.

La pétition citait la série de morts d’animaux et affirmait: «Les animaux disparaissent chez elle pour ne plus jamais être revus.

«Son chien de garde est entré par effraction dans le jardin de ses voisins et a tué leurs poulets. Un chien dressé pour attaquer les gens a également déchiré son chat.

« Caca de chat avec de la moisissure dessus. Caca de chien juste laissé sur le sol. Des vêtements jetés partout. Des algues poussant dans sa piscine où son chiot s’est noyé.

«Elle plaisante à propos de son manoir. Mais ce n’est pas une blague que les animaux meurent de son manque de soins », a écrit Jennifer.

« Être laissé seul pour rencontrer des morts prématurés et personne ne dit » assez c’est assez « et continuer à vendre ses animaux. »

Le Mirror a contacté les représentants de Katie pour obtenir des commentaires.