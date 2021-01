Supermum Katie Price a parlé de ses expériences avec le fils aîné Harvey.

La jeune femme de 18 ans a le syndrome de Prader-Willi, est autiste et partiellement aveugle, ce qui signifie que Katie doit être une soignante pour Harvey ainsi qu’une maman.

Et maintenant, on lui dit que même si elle ne veut absolument pas qu’il meure, elle préférerait qu’il meure avant elle – parce qu’il ne pourrait pas se passer d’elle.

Avant le documentaire de la BBC de ce soir, Katie Price: Harvey & Me, maman de cinq enfants, Katie a déclaré: «La raison pour laquelle je dis que c’est parce qu’il ne s’en sortira pas sans moi.

«Il aurait tellement le cœur brisé parce que je sais tout sur lui – comment il aime être chatouillé, comment je termine ses phrases, je joue le rôle de maman et de papa.







«Et tu ne peux pas battre les câlins de ta mère, personne ne peut le câliner à l’école, je ne pense pas que quelqu’un d’autre puisse s’occuper de lui comme moi et il ne comprendrait pas pourquoi je n’étais pas là. Je ne veux pas de mourir, ne vous méprenez pas, mais d’autres mamans comprendraient qui était dans ma situation.

« C’est parce que je me soucie de Harvey. Bien sûr, il a des frères et sœurs qui s’assurent qu’il va bien. C’est juste parce que j’ai tellement de liens avec lui, ça lui briserait le cœur. »

Harvey a cinq demi-frères et sœurs – Junior, 16 ans et Princess, 13 ans, dont le père est Peter Andre, et Jett, sept ans, et Bunny, six ans, que Katie partage avec Kieran Hayler.







Il a également un demi-frère du côté de son père.

Katie partage Harvey avec l’ex Dwight Yorke, et elle insiste sur le fait que «la porte est toujours ouverte» pour qu’il entre dans la vie de son fils.

Katie espère que l'ancien footballeur changera d'avis et voudra être impliqué dans la vie de Harvey à l'avenir.







«J’ai toujours dit que la porte était ouverte pour Dwight quand il voulait entrer en contact», a-t-elle dit.

«Harvey n’a rien fait de mal. Il mérite de connaître son père et de rencontrer son demi-frère. Je me demande s’il sait même que Harvey est son frère?

* Katie Price: Harvey & Me est diffusé ce soir à 20h30 sur BBC One.