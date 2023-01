Katie Price, en faillite, annonce une nouvelle collaboration passionnante dans le domaine de la beauté à l’approche de la date d’audience

KATIE Price a balayé sa prochaine date d’audience de mise en faillite avec une toute nouvelle ligne d’extensions de cheveux.

La star de télé-réalité et magnat des affaires s’est associée aux extensions Unique Hair et a dévoilé sa nouvelle entreprise commerciale, montrant le premier de ce qu’elle promet d’être de nombreux nouveaux looks.

Katie Price a lancé une nouvelle gamme d’extensions de cheveux[/caption] Instagram

Katie promet de rebondir après quelques années mouvementées[/caption]

“Je vais changer de look toute l’année avec ces cheveux de luxe incroyables, gardez les yeux ouverts – j’ai hâte de vous montrer!”, A-t-elle écrit à côté de la photo.

Cette décision intervient peu de temps après que Katie a révélé un autre travail sur les seins, passant sous le couteau dans le but d’obtenir les “plus gros seins de Grande-Bretagne”.

La star tient à gagner de l’argent supplémentaire avec un OnlyFans en pleine croissance à l’approche de son audience de mise en faillite, actuellement répertoriée pour le 9 février 2023.

En octobre 2022, Katie a évité de rembourser la somme colossale de 370 000 £ lorsque sa société Jordan Trading Ltd a officiellement contracté des centaines de milliers de dettes.

Dans le rapport final avant la dissolution de l’entreprise, le liquidateur conjoint Simon Thomas a déclaré qu’il n’y avait aucune chance de récupérer toute la dette, la société devant 192 376 £ au fisc et 25 745 £ aux créanciers commerciaux.

Elle a d’abord déclaré faillite en 2019, son audience ayant été repoussée à trois reprises.

Katie avait également contracté 152 423 £ de prêts de réalisateur, qu’elle n’a pas réussi à rembourser, s’élevant à un total de 370 544 £.

Thomas s’est plaint de sa «non-conformité» et a également donné un aperçu du montant de la dette personnelle de la femme de 44 ans après avoir été déclarée en faillite en novembre 2019.

Katie, nouvellement célibataire, a également confirmé qu’elle avait rompu avec son fiancé Carl en décembre, alors que la relation en montagnes russes du couple prenait fin.

L’audition de la star est prévue pour février 2023[/caption] Instagram

La star se lance maintenant dans de nouvelles entreprises commerciales afin de gagner de l’argent supplémentaire[/caption]